El divorcio de los abuelos: la tasa de separación entre adultos mayores se ha duplicado en el siglo XXI

Se argumenta que muchos matrimonios permanecen unidos porque su prioridad es criar a la familia, aun cuando sus afectos conyugales puedan ir sufriendo un desgaste por diversos motivos (personalidades incompatibles, infidelidad, abuso, adicciones). Al crecer los hijos y quedarse solos, sin mucho más qué hacer (más aún si coincide con la época de la jubilación), las diferencias en sus actitudes y sentimientos serán más evidentes y su razonamiento los empujaría a considerar un cambio de vida radical.

Paralelamente, los avances de la ciencia y el creciente interés en el cuidado de la salud le están permitiendo al ser humano vivir por más tiempo. Si una pareja no es feliz a los 50 o 60 años de edad, no tienen cargas familiares, y contemplan los siguientes 20, 30, o más años viviendo miserablemente, no llamaría la atención que se considere el divorcio como la respuesta de sentido común.

A lo anterior hay que agregarle que la mujer actual, con la preparación que ha adquirido, no teme enfrentar el futuro sin el apoyo económico de su exmarido. Seguir casada por dependencia financiera es cosa del pasado.

