EEUU anunció la llegada de venezolanos bajo el nuevo proceso de control migratorio

Entornointeligente.com /

The logo of the US Department of Homeland Security is seen at the National Cybersecurity and Communications Integration Center in Arlington, Virginia, January 13, 2015. AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) – Publicidad – El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU (DHS, por sus siglas en inglés), anunció el arribo de los primeros venezolanos bajo el nuevo proceso de control migratorio que mejora la seguridad de sus fronteras y proporciona un medio legal para que los venezolanos elegibles puedan permanecer en suelo norteamericano.

A través de un comunicado el DHS informó que a menos de una semana después de la puesta en marcha del portal, el DHS informa que los primeros cuatro ciudadanos venezolanos llegaron a los aeropuertos de EE. UU. de manera segura, ordenada y legal.

Vea: Gustavo Petro: «El peso colombiano no es la moneda más devaluada del mundo»

– Publicidad – Si bien aún está en sus inicios, este proceso ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en nuestra frontera en más de un 85 %, lo que demuestra que cuando existe una forma lícita y ordenada, las personas estarán menos dispuestas a poner la vida en manos de los traficantes.

El martes, USCIS comenzó a aceptar solicitudes bajo el nuevo proceso de cumplimiento de la migración venezolana, un camino legal para los venezolanos que huyen de un régimen represivo. Para el miércoles por la noche, las aprobaciones comenzaron a salir y comenzaron la evaluación y la investigación de antecedentes de las personas.

Destacan que cientos de personas venezolanas examinadas y aprobadas ahora pueden reservar su propio viaje para venir a los Estados Unidos, con los primeros 4 llegando hoy por avión; dos de México, uno de Guatemala y uno de Perú. Las autorizaciones de viaje adicionales y más llegadas continuarán, legalmente, en los próximos días.

Advierten que los venezolanos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos seguirán siendo devueltos a México y no serán elegibles para este proceso en el futuro.

A medida que avanza este proceso, Estados Unidos y México también continúan reforzando sus operaciones coordinadas de cumplimiento para atacar a las organizaciones de tráfico de personas y llevarlas ante la justicia.

Esa campaña incluye nuevos puntos de control de migración, recursos y personal adicionales, objetivos conjuntos de organizaciones de contrabando de personas y mayor intercambio de información relacionada con nodos de tránsito, hoteles, escondites y lugares de preparación.

Las acciones que los Estados Unidos de América y México están tomando en conjunto para ampliar las vías legales y reducir la migración irregular se basan en los principios de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección que ambos países adoptaron en junio junto con otros 19 países del Hemisferio Occidental.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado

– Publicidad –

LINK ORIGINAL: Descifrado

Entornointeligente.com