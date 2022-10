Cerimónias fúnebres começam 2.ª feira no Mosteiro dos Jerónimos

Entornointeligente.com /

O velório de Adriano Moreira, que morreu este domingo aos 100 anos, está marcado para segunda-feira no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a partir das 20.00.

Relacionados política. Morreu Adriano Moreira, um transmontano sem ressentimentos

morte adriano moreira. Isabel Moreira recorda o pai: «O amor da minha vida»

morte adriano moreira. Cavaco evoca «um dos mais importantes pensadores políticos do Portugal contemporâneo»

Fonte oficial do CDS-PP adiantou à Lusa que as cerimónias fúnebres do antigo presidente do partido começam na segunda-feira e prolongam-se até terça-feira, dia em que terminam com o funeral reservado à família.

Segunda-feira, a partir das 20.00, decorre o velório no Mosteiro dos Jerónimos, local para onde está marcada a missa, no dia seguinte, terça-feira, às 12.00.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Segue-se o funeral que será reservado à família de Adriano Moreira, de acordo com a mesma fonte.

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados 6 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com