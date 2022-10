Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Bank of America ubica RD entre economías que más crecerían Octubre 23, 2022 por J.C En el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial realizadas recientemente en Washington, D.C., el banco de inversión multinacional Bank of America destacó que la economía dominicana ha mantenido un desempeño favorable, a pesar de un convulso panorama internacional.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com