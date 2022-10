Aliado de Jair Bolsonaro, Padre Kelmon vai ao condomínio prestar apoio a Roberto Jefferson

Entornointeligente.com /

Padre Kelmon vai ao condomínio de Roberto Jefferson

O candidato à presidência derrotado Padre Kelmon (PTB) esteve nesta tarde no condomínio onde Roberto Jefferson resistiu à prisão e atirou em policiais federais neste domingo (23) . Ele chegou ao local junto de apoiadores. Veja vídeo abaixo.

Kelmon substituiu a candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República após o ex-deputado ter o registro de candidatura negado pelo TSE, e atuou como linha auxiliar do presidente durante os debates no primeiro turno.

1 de 1 Momento em que Padre Kelmon chega ao condomínio de Roberto Jefferson — Foto: Reprodução/TV Rio Sul Momento em que Padre Kelmon chega ao condomínio de Roberto Jefferson — Foto: Reprodução/TV Rio Sul

Mais cedo, Jefferson desrespeitou a ordem de prisão e atacou dois policiais federais com fuzil e granadas.

Roberto Jefferson reage a tiros contra agentes da PF que foram prendê-lo

O ex-deputado e ex-presidente do PTB estava em prisão domiciliar, proibido de usar as redes sociais. Após Jefferson aparecer em um vídeo proferindo xingamentos contra a ministra Carmen Lúcia, o ministro do STF Alexandre de Moraes revogou a prisão domiciliar de Roberto Jefferson.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o Padre Kelmon negociando com o Bope e entregando polícia duas armas que seriam de Roberto Jefferson.

