Afinal, Boris Johnson não é candidato à liderança dos Conservadores

O ex-primeiro-ministro Boris Johnson não vai ser candidato à liderança do Partido Conservador.

Segundo a BBC, Boris decidiu não se candidatar. Citando uma nota emitida pelo ex-primeiro-ministro, a BBC refere que apesar de ter o apoio de deputados suficientes, Boris terá chegado à conclusão de que «não seria a coisa certa a fazer» uma vez que «não se consegue governar de forma eficiente sem um partido unido no Parlamento.»

Contudo, a Sky News afirma que Boris Johnson não terá conseguido reunir os apoios necessários – teria apenas 59 de um mínimo de 100 deputados do partido.

Subscrever O anúncio de Boris é um grande desenvolvimento na corrida à sucessão de Liz Truss no Partido Conservador, já que os apoiantes do ex-primeiro-ministro ainda este domingo se mostravam convictos de que ele iria avançar.

O anúncio esta noite faz de Rishi Sunak o grande favorito a ser designado líder dos Conservadores e novo primeiro-ministro britânico, embora Penny Mordaunt, a outra candidata assumida, ainda vá tentar nas próximas horas conquistar os apoiantes de Boris Johnson.

Leia a nota completa emitida por Boris Johnson:

«Nos últimos dias, fiquei impressionado com o número de pessoas que sugeriram que eu deveria mais uma vez contestar a liderança do Partido Conservador, tanto entre o público quanto entre amigos e colegas no Parlamento.

Fui atraído porque liderei o nosso partido numa vitória eleitoral massiva há menos de três anos – e acredito que estou, portanto, numa posição única para evitar uma eleição geral agora.

Uma eleição geral seria mais uma distração desastrosa quando o governo deve se concentrar nas pressões económicas enfrentadas pelas famílias em todo o país.

Acredito que estou bem posicionado para entregar uma vitória conservadora em 2024 – e esta noite posso confirmar que superei a barreira muito alta de 102 indicações, incluindo um proponente e um apoiador, e posso colocar minha indicação amanhã.

Há uma chance muito boa de que eu fosse bem sucedido na eleição entre os membros do Partido Conservador – e que eu pudesse de facto estar de volta a Downing Street na sexta-feira.

Mas, no decorrer dos últimos dias, infelizmente cheguei à conclusão de que isso simplesmente não seria a coisa certa a fazer. Você não pode governar efetivamente a menos que tenha um partido unido no parlamento.

E embora eu tenha procurado Rishi (Sunak) e Penny (Mordaunt) – porque esperava que pudéssemos nos unir pelo interesse nacional – infelizmente não conseguimos encontrar uma maneira de fazer isso.

Por isso, temo que a melhor coisa seja não permitir que minha nomeação avance e entrego o meu apoio a quem for bem-sucedido. Acredito que tenho muito a oferecer, mas temo que este não seja o momento certo.»

