Unicef denuncia grave desnutrición en menores de edad en Pakistán

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó este viernes sobre la condición de desnutrición aguda grave que presentan los menores de cinco años en las provincias pakistaníes de Sindh y Baluchistán, afectadas recientemente por severas inundaciones, y solicitó ayuda internacional para garantizar su supervivencia.

Según informó el ente, los últimos datos recogidos en la Encuesta Nacional de Nutrición indican que desde septiembre pasado han sido examinados más de 22.000 niños en las unidades de salud de esas regiones.

De ellos, más de 2.630 se diagnosticaron con el padecimiento, lo que significa que al menos 1 de cada 9 niños menores de cinco años sufre esa condición de salud, aunque se estima que las cifras podrían acercarse a 1.6 millones de niños.

Zakia has lived in a flimsy shelter since #PakistanFloods destroyed her home. Her daughter Salma, 13 days old, suffers from severe acute malnutrition, like 1 in 9 children affected by floods. @UNICEF calls for more support from the international community: https://t.co/XJK3QvkcqY pic.twitter.com/NTVmC1EDFJ

— Catherine Weibel (@CatherineWeibel) October 21, 2022 El organismo considera que el problema de la desnutrición era preexistente en esas áreas debido a que la mitad de los menores presentaba retrasos en su crecimiento, y al menos el 40 por ciento de las embarazadas padecían anemia, aumentando el riesgo de dar a luz a bebés con bajo peso.

Para enfrentar el problema de salud, Unicef refirió que trabaja junto al Gobierno pakistaní y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros aliados en acciones de saneamiento, distribución de agua y servicios de nutrición en los distritos afectados.

Sin embargo, el representante del organismo en Pakistán, Abdullah Fadil, subrayó la necesidad de una acción urgente para evitar una catástrofe que haga peligrar la vida de los niños.

«Nos enfrentamos a una emergencia nutricional que amenaza la vida de millones de niños. Estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad mundial hasta ahora, pero se necesita mucho más», indicó el funcionario.

En los pasados meses de junio y septiembre, Pakistán sufrió severas inundaciones que, según cifras oficiales, dejaron un saldo de más de 12.867 heridos y al menos 1.696 fallecidos, de ellos 630 niños.

El organismo solicita a la comunidad internacional 175.3 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria en Pakistán, pero sólo ha logrado un 13 por ciento para destinar a niños y familias de ese país.

