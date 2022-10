Três minhocas e uma influencer numa peça de teatro que nos aproxima da natureza

Entornointeligente.com /

Um cabelo humano no meio de uma refeição de terra de uma jovem minhoca é o catalisador para uma história sobre a natureza, as suas complexidades, a importância que cada interveniente tem no ecossistema e as ilusões dos humanos. Esta narrativa, contada inicialmente pelos desenhos e prosa humorados do cartoonista norte-americano Gary Larson, com o nome Há Um Cabelo na Minha Terra! , serviu agora de inspiração para a peça Húúúmus!!! , da companhia Peripécia Teatro, de Vila Real.

O livro «é uma fábula gráfica em jeito de banda desenhada», explica ao PÚBLICO Sérgio Agostinho, director artístico da companhia e um dos actores da peça, juntamente com Noélia Domínguez e Patrícia Ferreira. «Foi o objecto em si que nos levou a fazer este espectáculo. Ele coloca as coisas de uma forma muito humorística.»

Em 2018, a Peripécia Teatro iniciou um ciclo chamado: «Terra. Arte. O Homem no Meio.» Dentro deste ciclo, a companhia abordou o tema das alterações climáticas e as migrações no espectáculo Iceberg , de 2019, e o tema das aves necrófagas, em O Ensaio dos Abutres , de 2020. «Estamos agora a abordar a temática das minhocas que tem um aspecto ambiental», diz Sérgio Agostinho, referindo-se a Húúúmus!!! , que se estreia nesta sexta-feira, 21 de Outubro, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, no município de Vila Real, e vai ficar aqui até domingo, 23 de Outubro. Depois, será apresentada a 26 de Outubro no Teatro Municipal de Bragança. Segue-se, a 12 de Novembro, uma apresentação no auditório A Moagem, no Fundão, e outra a 26 de Novembro no Festola – Festival de Teatro Amador da Urate, em Oliveira de Azeméis. A 2 e 3 de Dezembro estará no Teatro de Vila Real e, por fim, a 10 de Dezembro estará na Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT).

Se os dois primeiros trabalhos do ciclo ( Iceberg e O Ensaio dos Abutres ) eram pensados para adultos, o novo, em que as personagens são minhocas, é pensado para toda a família. «O espectáculo vai ter a capacidade de surpreender tanto o público mais jovem como o adulto», assegura Sérgio Agostinho.

Passada debaixo de terra, a história de Gary Larson, publicada originalmente em 1998, começa com uma tradicional família de minhocas – pai, mãe e filho – à mesa de jantar, a degustar uma tradicional refeição de minhocas: terra. Mas, no seu prato, o filho depara-se com um comprido cabelo loiro, humano. Ultrajado, o jovem inicia um chinfrim existencial sobre a «ignóbil» situação da sua espécie – que está na base da cadeia alimentar, permanece sempre no solo sem visitar outros lugares e alimenta-se, só e apenas, de terra. «Odeio ser minhoca!», conclui.

Foto As duas primeiras páginas da história de Lary Garson, na edição portuguesa, publicada pela Gradiva DR Perante esta descarga de raiva, autocomiseração e falta de orgulho próprio, o pai minhoca resolve contar uma história ao filho sobre Henriqueta, uma donzela que, numa caminhada pela floresta, se vai maravilhando com o mundo natural. No entanto, a sua apreciação baseia-se em vários equívocos sobre como a natureza funciona. Com isso, o pai minhoca e o autor do livro vão demonstrando a importância das relações entre os indivíduos e as espécies que sustentam os ecossistemas. No caso das minhocas, elas têm um papel crucial no arejamento e enriquecimento dos solos.

«Gary Larson coloca os pontos nos is sobre o funcionamento da natureza. Muitas vezes temos uma visão romântica da natureza e ele chama os bois pelos nomes», avalia Sérgio Agostinho. «É um ponto de partida interessante para falar sobre ela.»

No entanto, a história foi apenas o começo para a criação do espectáculo. «A linguagem da peça é completamente diferente. Não foi tarefa fácil adaptar», diz, acrescentando que se serve do humor e do teatro do absurdo. Uma das adaptações feitas foi em relação à donzela, que na peça passou a ser uma influencer chamada «Henriqueta pelo planeta».

Foto Uma cena do espectáculo de teatro Húúúmus Peripécia Teatro Dez centímetros, dois mil anos Os artistas usaram ainda objectos do quotidiano para construírem o universo da peça, explica por sua vez José Carlos Garcia, que foi convidado a encenar o espectáculo. Esta foi uma forma de promover a criatividade na audiência. «Interessa-me que os miúdos desenvolvam a criatividade. A criatividade está em tudo», explica ao PÚBLICO José Carlos Garcia. O encenador, que é também fundador e director artístico da Companhia de Teatro Chapitô, espera que os jovens, ao observarem os objectos quotidianos usados na peça, possam «chegar a casa e continuar a jogar» com este universo.

Outro elemento usado na peça foi a terra, o húmus, que dá o título ao espectáculo. Os actores fizeram uma formação com um engenheiro de ambiente que os levou a caminhar pela natureza e explicou-lhes questões dos ecossistemas e dos solos. Essa formação foi importante, admite José Carlos Garcia. «Eu sou um iletrado da natureza. Se aprendêssemos a lê-la, se calhar respeitávamo-la mais», admite o encenador, dando um exemplo: «Não sabia que para se criar um solo de dez centímetros são precisos 2000 anos.»

Em relação ao livro, José Carlos Garcia enaltece o seu humor e os detalhes que Gary Larson vai espalhando pelos desenhos. Quando escreveu o Há Um Cabelo na Minha Terra! , o humorista já era internacionalmente conhecido por ter desenhado durante 15 anos os famosos cartoons The Far Side , publicados em 1900 jornais diários por todo mundo.

Foto Uma cena do espectáculo de teatro Húúúmus Peripécia Teatro O autor, que desde criança teve contacto com a natureza e chegou a estudar biologia, povoou o universo do The Far Side com insectos, vacas e muitos outros bichos. Era a partir do ponto de vista dos animais que surgia o motivo da piada das suas pranchas, especialmente apreciadas pela comunidade científica. Este humor infiltra-se também nos pormenores da história que o pai minhoca conta. Para José Carlos Garcia, estes detalhes «têm algo de filigrana» e são «fonte de inspiração» para o trabalho cénico.

«O livro tem um sentido de humor negro», refere José Carlos Garcia. Este humor ajuda a desvendar algo que marcou o encenador: «Uma coisa é gostar da natureza e outra coisa é compreendê-la. Acho que estamos muito afastados da natureza.» Húúúmus!!! poderá então servir como porta de entrada para o mundo natural.

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn Partilhar no WhatsApp

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com