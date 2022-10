Santiago Del Moro: su debut en radio a los 11 años, el misterio de su segundo nombre y más

Entornointeligente.com /

Los últimos años lo confirmaron como uno de los principales conductores de la tele argentina actual. Ahora, con 44 años, Santiago Del Moro sumó un nuevo desafío y asumió el liderazgo de Gran Hermano Argentina . Acá, cinco datos que quizás no conocías de él.

1 Hace radio desde los 11 años Lo de Santiago Del Moro es vocación pura. El periodista, conductor y comunicador todoterreno ha tenido un importante ascenso en los medios argentinos en la última década, pero no es más que fruto del esfuerzo que viene sosteniendo desde su infancia. Y esto no es una exageración.

Es que Del Moro dio sus primeros pasos en radio cuando tenía apenas 11 años. Fue en el pequeño pueblo en el que se crió, Tres Algarrobos , en la provincia de Buenos Aires: dice que desde la primera vez que ingresó a un estudio, supo que ahí quería estar por el resto de su vida.

«Me fascinaba. Me llevaban al circuito cerrado a hacer radio, me hacían laburar», le contó a Verónica Lozano. «Ya de pibe me gustaba hacer eso».

2 Su segundo nombre es Pascual Parece un dato común y corriente, de esos poco llamativos. Sin embargo, el segundo nombre de Santiago Del Moro supo ser tema de conversación y generar bromas y algún que otro «chantaje», probablemente porque el conductor no estaba muy cómodo con darlo a conocer.

El año pasado, en el transcurso de una temporada de Masterchef Celebrity Argentina que, como varias otras, tuvo a Del Moro de conductor, la influencer Belu Lucius chicaneó al anfitrión durante la grabación del programa, aunque su ida y vuelta no salió —completo— al aire. Todo comenzó cuando Del Moro comparó a Lucius con Fiona, la protagonista de Shrek, solo porque estaba vestida de verde. Entonces Belu lo amenazó con revelar su segundo nombre, que hasta entonces era secreto bien guardado.

Después, el propio Del Moro se encargó de revelarlo en Masterchef , en un diálogo con Tomás Fonzi y sin presiones. La revelación del misterio fue mencionada en los principales portales argentinos: se llama Pascual .

3 Fue un fenómeno del cable La mayoría lo recordará por Intratables o por Infama , otros tantos lo habrán descubierto en Soñando por bailar y otros en ¿Quién quiere ser millonario? o Masterchef . O bien por sus formatos radiales.

Sin embargo, el primer gran éxito de televisión estuvo, para Santiago Del Moro, en el cable y en un canal de música. El joven había empezado en MuchMusic a fines del milenio pasado; estuvo en El aguante y luego en Flow , y finalmente llegó a Countdown .

Era el año 2000 y la propuesta era la de un típico ranking musical y de videoclips. Pero visionario y con personalidad, Del Moro planteó un gran giro: alentado por el desembarco del fenómeno Gran Hermano —el mismo reality que ahora conduce—, propuso romper el esquema y abrirse. Entonces atrajo a personajes desconocidos y anónimos, apostó a la improvisación y generó una suerte de «freak show» que terminó siendo un hito: duró tres años y marcó a una generación.

4 Estudió Comercio Exterior y tuvo un bar Antes de comenzar su carrera formal en los medios de comunicación, lo que llevó a Del Moro de Tres Algarrobos a Buenos Aires fue una carrera en Comercio Exterior . El hoy conductor había considerado formarse como publicitario, pero finalmente optó por los estudios en el área que, creía, le iba a dar más posibilidades de viajar. Cursó cuatro años completos.

Además, en un verano de vuelta en su pueblo, Santiago Del Moro probó suerte gestionando un bar que le había pertenecido a un tío suyo y se llamaba Margarita. La reapertura se dio con gran éxito, los clientes hacían cola para entrar, pero todo fue efímero. El entusiasmo se diluyó rápido y hubo que volver a cerrar otra vez.

5 Su pareja es su gran amor La historia de amor de Santiago Del Moro y María José Sánchez tiene algo de película, de cuento de hadas. Ambos se conocieron en la infancia; vivían muy cerca uno del otro, allá en Tres Algarrobos, y eran amigos que compartían tardes de juegos. Su amor se empezó a perfilar en la adolescencia y se concretó ya en los comienzos de la juventud. Están juntos desde entonces, de manera interrumpida hace más de 20 años.

Nunca se casaron, pero su amor es incondicional y está unido por tres hijas: Catalina, Amanda y Santa. «Me seduce que no tenga nada que ver con el medio. A mi mujer nunca le importó la fama y eso me ayudó mucho», dijo Del Moro a La Nación.

