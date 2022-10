Príncipe Harry habló sobre la importancia de la salud mental y reveló cómo ir a terapia le abrió los ojos

Entornointeligente.com /

El duque de Sussex de 38 años dio la charla inaugural en la cumbre Masters of Scale, que se celebró en San Francisco, y manifestó cómo los profesionales lo ayudaron a ver su vida desde otra perspectiva.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «La terapia me abrió los ojos, me movía por el mundo pensando que solo había una forma de vivir y la terapia fue lo que estalló esa burbuja», señaló.

«La terapia me abrió los ojos, me movía por el mundo pensando que solo había una forma de vivir y la terapia fue lo que estalló esa burbuja», señaló el príncipe Harry. (Photo by Victoria Jones / POOL / AFP) VICTORIA JONES ※ POOL

Si bien el príncipe tuvo la desgracia de perder a su madre cuanto tenía tan solo 12 años, él mismo confesó que en ninguna etapa de su vida le proporcionaron la posibilidad de recibir asistencia psicológica. Ni siquiera en su extensa trayectoria de diez años en el ejército, escuchó la palabra «terapia» o «coaching».

«Cuando perdí a mi madre me cerré en mis emociones y ese hecho ha tenido un gran impacto en todos los aspectos de vida, tanto en lo personal como en lo profesional», indicó en una oportunidad al diario británico The Daily Telegraph.

Para leer más ingrese AQUÍ

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com