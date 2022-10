Migrantes venezolanos varados en Panamá pernotan en la Terminal de Transporte

Entornointeligente.com /

Varios migrantes venezolanos varados en Panamá están pernotando en la Gran Terminal Nacional de Transporte, en Albrook, a la espera de que el gobierno panameño y diplomáticos venezolanos en el país, les ayuden a regresar a su país de origen.

Migrantes venezolanos varados en la Gran Terminal Nacional de Transporte, en Albrook. Larish Julio | La Estrella de Panamá Los venezolanos han recurrido a Panamá tras avanzar hasta Honduras y Costa Rica, luego de que Estados Unidos anunció nuevas medidas para acoger a los que ingresan por el aeropuerto, mientras que aquellos migrantes irregulares que ingresan por la frontera con México serían expulsados.

En la terminal, La Estrella de Panamá encontró a Carmen Valerio, quien avanzó con bastante dificultad hasta la ciudad de San José, en Costa Rica. «No nos dejaron pasar, nos bajaron varias veces de los buses». Y agrego: «Quiero regresar a mi país».

Mientras tanto, otro venezolano comentó que hizo la travesía desde su país de origen hasta Costa Rica en un lapso de 10 a 12 días. Él planeaba viajar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, pero luego de las nuevas medidas migratorias del país norteño, no pudo.

«No me esperaba esa noticia. En Costa Rica, me acerqué a Migración, pero allá no hay embajada para arreglar mi situación, así que tomé la decisión de regresar a la ciudad de Panamá, para ver si nos pueden resolver el caso y nos lleven hasta nuestro destino, nuestra tierra, Venezuela», comentó.

