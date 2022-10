Lutto nella Collettività: il COMITAS annuncia la morte di Luis Ferrari Arnone

Entornointeligente.com /

Comitato Italiano di Assistenza

COMITAS Con profondo dolore, annuncia la morte (avvenuta a Roma) del nostro amato Presidente del Comitas

Sig. Luis Ferrari Arnone figlio della nostra stimata Sig.ra Vincenza Ferrari,

Presidente del Comitato di Dame.

Lavoratore instancabile, sempre disposto ad aiutare i più bisognosi e vicino a quei connazionali che, per ragioni diverse, non hanno potuto riprendere la nazionalità italiana. Un eccellente essere umano che lascia un gran vuoto in noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare al suo fianco ed in tutti i sensi.

Il suo ricordo vivrà sempre dentro il nostro cuore.

La sua eredità fatta di generosità e solidarietà rimarrà con noi.

Pace alla sua anima.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com