Las conclusiones de Legaspi: el momento de Makhachev llegó, ‘Suga Sean’ se cuela en la élite

UFC 280 , el evento más grande del año, cumplió con una gran cartelera estelar que dejó espació a muchas pelas de campeonato en el futuro. La presencia de Alexander Volkanovski entre el público terminó por sorprender a muy pocos después de que se presentó como peleador de reemplazo para el main event y todo se acomoda para que lo veamos en contra del nuevo campeón Islam Makhachev .

Por otro lado, el ecuatoriano Chito Vera podría encontrar el espacio para meterse a una pelea de título en peso gallo a raíz de las victorias del campeón de la categoría Aljamain Sterling y el carismático Sean O’Malley .

Selecciones Editoriales UFC 280 Makhachev somete a Olivera: Resultados y análisis 1h ESPN Mientras, Manon Fiorot pidió una pelea de contendiente en peso mosca femenino, donde la mexicana Alexa Grasso parece estar en una posición similar y ahora podría salir de ahí una nueva retadora.

Aunque las preliminares quedaron lejos de la expectativa, el cierre con el nocaut de Belal Muhammad a Sean Brady abrió la puerta para las emociones fuertes en la Etihad Arena, que salió vitoreando a su héroe. Con eso en mente, aquí las conclusiones de un evento destacado en Abu Dhabi.

Islam asalta el libra por libra Islam Makhachev se convirtió en el campeón de peso ligero de UFC con una victoria por sumisión sobre Charles Oliveira. Chris Unger/Zuffa LLC Charles Oliveira se convirtió en uno de los peleadores más respetados del UFC con una racha impresionante, sobre todo si tomamos en cuenta los últimos nombres que había derrotado. Makhachev no tuvo ninguna contemplación y lo venció en su juego , hizo más daño de pie y sometió al líder de sumisiones en la historia de la promoción.

Es difícil negar la postura de su coach y casi hermano Khabib Nurmagomedov ; su pupilo luce como el mejor peleador del planeta y tendrá la oportunidad de probarlo ante Volkanovski si pelean en el estelar de Perth en UFC 284 en febrero del año próximo.

Aljamain retiene: ¿Es tiempo de Chito? play 0:20 Aljamain Sterling domina a TJ Dillashaw para retener el cinturón de peso gallo Aljamain Sterling defiende su cinturón de peso gallo con una convincente victoria por nocaut técnico sobre TJ Dillashaw.

Una desafortunada lesión en el hombro impidió a TJ Dillashaw competir de tú a tú por el título de peso gallo y Sterling aprovechó para dominar hasta finalizar en el segundo round a su estilo, controlando en el suelo.

Ahora, con la serie de resultados entre los contendientes de las 135 libras que hemos visto en los últimos meses, el nocaut de Chito sobre Dominick Cruz parece el más convincente y el campeón está abierto a todas las posibilidades.

Sean O’Malley da un salto a le élite gallo play 0:30 O’Malley derrota a Yan por decisión dividida después de un increíble tercer round Sean O’Malley vence a Petr Yan por decisión dividida después de un tercer round explosivo.

No salió convencido con su victoria en una pelea que podría haber ido para cualquier lado, tal vez más para el de Petr Yan , pero O’Malley dejó claro que pertenece en la parte superior de la categoría.

Ante las dudas que surgieron cuando la pelea fue anunciada, el estadounidense se plantó ante el ex campeón y número uno del ranking como si fuera una pelea más e hizo su juego, con un buen manejo del trabajo de pies y daño constante con las manos.

‘Suga’ logró mantenerse fuera de peligro cuando lo derribaron y salió bien librado de la pelea; aún con una derrota, el desempeño en Abu Dhabi debería ser suficiente para entrar al Top 5 . Veremos si Dana White decide darle la oportunidad titular.

Denle una pelea de campeonato a Beneil Dariush … play 0:24 Beneil Dariush derriba a Mateusz Gamrot con un poderoso golpe de zurda Beneil Dariush conecta un perfecto zurdazo en su victoria sobre Mateusz Gamrot.

La pelea de UFC 280 no podía ser un reto mayor para Beniel. Mateusz Gamrot es una bestia a ras de lona y lo mostró en el primer round, pero el peleador de origen iraní sobrevivió a la tormenta de los primeros minutos y comenzó a crecer a partir de ahí para dominar en todos los aspectos al polaco.

Ahora, con ocho victorias consecutivas en el peso ligero, Dariush es el retador natural en 155; el único problema es la intención de Volkanovski de subir por un segundo cinturón, en lo que sería una pelea que hace gran sentido en el tema promocional.

…y otra para Belal Muhammad play 1:15 Belal Muhammad atacó a Sean Brady con una avalancha de golpes para ganar por nocaut técnico Belal Muhammad le propina a Sean Brady la primera derrota de su carrera con una ráfaga de golpes en una victoria por nocaut técnico.

Con los coaches Mike Valle y Khabib Nurmagomedov, Belal encontró una dupla perfecta. Mostró de nuevo su gran defensa de derribo ante un grappler de primera categoría como Brady. Empleó una estrategia impecable y un volumen de golpeo que terminó con la pelea en el tercer round.

El contendiente de origen Palestino lleva un largo rato en el Top 10 y tiene una cuenta pendiente con el actual campeón, Leon Edwards , en un combate que se detuvo por un piquete de ojo en 2021. Si es paciente, puede encontrar su pelea por el cinturón muy pronto o quizás a Khamzat Chimaev .

