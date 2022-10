«House of the Dragon» cierra su temporada con Fabien Frankel como figura; qué dice él

Entornointeligente.com /

Al día de hoy, Fabien Frankel no sabe cómo terminó en House of the Dragon . «Recibí un correo electrónico de mi agente que decía ‘Serie de televisión de HBO sin título’», dijo. Le pidieron que audicionara para un personaje llamado «Clint».

Vestido de negro, el sorprendentemente fotogénico actor inglés, que interpreta al letal caballero de la Guardia Real Ser Criston Cole , continuó la historia. «Hice la audición y no escuché nada mas que estaban buscando a un tipo un poco más parecido a Jason Momoa para el papel. Ciertamente no era yo, y no volví a pensar en eso».

Seis meses después, cuando se corrió la voz de que se estaba preparando una precuela de Game of Thrones , le ofrecieron el personaje.

En el episodio más reciente de la serie que mañana terminará su primera temporada, su Ser Criston dio el primer golpe en el conflicto interno por el control de Westeros, conocido como «la Danza de los Dragones» en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin , y colocó la corona en la cabeza del nuevo rey, el espeluznante Aegon II (ahora el actor Tom Glynn-Carney). En el libro, esto le otorga a Cole el apodo de «Hacedor de reyes». En la serie, eso todavía no ha llegado.

— House of the Dragon es un gran éxito. ¿Cómo ha cambiado tu vida?

—Mi vida en Londres es más o menos igual. Probablemente recibo un poco más de llamadas de mis agentes y una llamada semanal de mi hermano y amigos para hablar sobre los episodios. Pero mi día a día no es muy diferente. Londres es una buena ciudad para mantenerte conectado a tierra porque la gente tiende a ser bastante reservada y poco invasiva. Escuchas todas esas historias de «No puedo caminar por la calle», pero no tengo nada de eso. Puedo contar con los dedos de las manos la cantidad de veces que la gente en la calle se ha dado cuenta.

—Estoy un poco sorprendido. No estoy seguro de si te has dado cuenta, pero te has convertido en una especie de símbolo sexual entre el fandom.

—No lo he hecho. Quiero decir, supongo que era inevitable para quien fuera a tener un romance con Rhaenyra (la princesa que seduce a Cole, interpretada por Milly Alcock y, más tarde, Emma D’Arcy), pero ahora puedo decirles que nadie en mi círculo cercano se está desmayando.

—Hablemos del viaje de Ser Criston de un lado del conflicto al otro. Cuando se involucra románticamente con Rhaenyra por primera vez, parece un poco idealista, un poco ingenuo.

—Nunca sentí que fuera ingenuo. Sentí que lo sacaron de una vida que entendía a una vida que no. Él es un soldado. En el ejército, no solo te conviertes en sargento o capitán; trabajas para convertirte en eso. En King’s Landing son nombres hereditarios, títulos, personas que no se han ganado el derecho a estar en ningún lado. Tomas a este personaje, que no tiene nada en común con todo ese mundo, y lo pones en el círculo central. Le toma un tiempo darse cuenta de las cosas. Entonces hay una oscuridad dentro de él que en cierto momento se dispara, y se convierte en lo que es.

Fabien Frankel de la serie «House of the Dragon». Foto: Archivo —¿Por qué reacciona tan fanáticamente cuando Rhaenyra rechaza su propuesta de matrimonio y responde con una propuesta indecente?

—No tiene nada de extraordinario: le pidió a una chica que se escapara con él y le dijeron que no. No importa quién sea ella: son dos niños, son jóvenes y él tiene sentimientos muy fuertes por ella. Y ella dijo: «No, pero te mantendré a un lado, haz lo que necesito que hagas», lo cual es una falta de respeto hacia sí misma. Mi justificación, y esto probablemente sea algo controversial, fue que Rhaenyra podría haberlo dejado ir al final de esa conversación, o en algún momento antes de su boda. En cambio, ella lo hizo quedarse durante todo el asunto. Y él enloquece. Se hace muy evidente que tiene un temperamento que aún no habíamos visto y ese temperamento, por razones que él siente son profundas, lo vuelve loco.

—Tal vez sea demasiado tarde, pero ¿alguna parte de Ser Criston todavía ama a Rhaenyra?

—(Sonríe) El primer amor es el primer amor. Creo que todos amarán siempre a la persona de la que se enamoraron por primera vez. Desde la primera vez que escuchas una hermosa pieza musical, siempre te encantará, aunque la hayas escuchado cien veces, porque recuerdas esa primera vez que la escuchaste. Así que sí, siempre amará a Rhaenyra.

