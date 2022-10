Governo e sindicatos fecham acordo, aumento extra para técnicos superiores é de 104 euros

Entornointeligente.com /

O Governo chegou a acordo com dois dos sindicatos que representam os trabalhadores da função pública relativamente aos aumentos salariais durante a actual legislatura. O acordo plurianual define um mecanismo de actualização salarial anual durante os próximos quatro anos e, entre outras medidas, vem duplicar o aumento extra que estava previsto para os técnicos superiores, de 52 para 104 euros, já a partir do próximo ano, e não de forma faseada ao longo dos próximos dois anos, como estava previsto na última proposta que tinha sido apresentada pelo Governo.

O acordo, alcançado na sequência de um processo negocial que se prolonga há várias semanas , será assinado, esta segunda-feira, em Lisboa, entre o Governo, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), grupos sindicais associados à UGT. De fora do acordo ficou a Frente Comum, sindicato associado à CGTP que convocou uma greve geral da Administração Pública para o dia 18 de Novembro.

Uma das principais cedências do lado do Governo face à proposta que estava em cima da mesa na semana passada diz respeito à carreira de técnico superior. Em concreto, detalha o comunicado emitido neste sábado pelo Governo, foi estabelecido «um salto adicional de um nível remuneratório em toda a escala da carreira, correspondendo a uma valorização de 104 euros», que irá aplicar-se a todos os técnicos superiores entre a 3.ª e a 14.ª posição remuneratória da carreira (a 1.ª e 2.ª posições ficam excluídas desta actualização, uma vez que já foram actualizadas em 2022). Este aumento será aplicado já a partir de 2023 e não de forma faseada.

Quanto à carreira de assistente técnico, é acordada uma subida adicional de um nível remuneratório já a partir de 2023, para garantir a diferenciação de dois níveis remuneratórios em relação à carreira de assistente operacional. Nos cálculos do Governo, esta medida, conjugada com a valorização remuneratória para todos os trabalhadores da função pública, representa um aumento médio de 10,7% das remunerações dos assistentes técnicos em 2023.

No acordo agora alcançado existe, também, uma cedência do Governo relativamente aos assistentes operacionais com carreiras mais antigas. A proposta inicial do Governo previa uma compensação dos assistentes operacionais com mais de 15 ou de 30 anos de serviço no quadro do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), o que significa que, quando um trabalhador reunisse os pontos necessários para progredir, poderia avançar duas ou três posições salariais (em vez de apenas uma).

Nas negociações da semana passada, o Governo mostrou-se disponível para acelerar esta valorização, deixando de fazê-la depender do SIADAP, uma proposta dos sindicatos que agora se concretiza. Na prática, o acordo alcançado prevê uma subida de um ou de dois níveis, respectivamente para os trabalhadores com mais de 15 ou de 30 anos de serviço na categoria de assistente técnico, já a partir de 2023 e sem que essa progressão dependa do SIADAP.

O acordo inclui, ainda, outras medidas já conhecidas, como o aumento da base remuneratória da Administração Pública de 705 para 761,58 euros, uma actualização salarial anual de 52 euros ou de um mínimo de 2% para todos os trabalhadores da Administração Pública até 2026, o acompanhamento das medidas previstas no Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade ou o aumento do subsídio de refeição de 4,77 para 5,20 euros. Esta última medida terá, afinal, efeitos já a partir do presente mês de Outubro, o que representa uma novidade em relação à última proposta.

Também será implementada, tal como já era conhecido , a regra de acumulação de pontos sobrantes do SIADAP para progressão de carreira, no âmbito avaliação de desempenho, com efeitos a partir do ciclo avaliativo de 2021/2022. Actualmente, os trabalhadores mudam de posição remuneratória sempre que acumulam dez pontos na avaliação de desempenho, mas, caso tenham acumulado, por exemplo, 12 pontos, os dois pontos a mais ficam sem efeito. É essa regra que agora irá mudar, permitindo ao trabalhador guardar esses pontos e progredir mais rapidamente.

Ao todo, estas medidas representam uma subida global média de 5,1% dos rendimentos dos trabalhadores da função pública em 2023, indica o Governo.

LINK ORIGINAL: Publico

