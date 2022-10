Governo assina acordo histórico com sindicatos da Função Pública

Entornointeligente.com /

O aumento de 104,22 euros para a maioria dos técnicos superiores já em janeiro de 2023 e não ao longo dos próximos dois anos e a aceleração das progressões através da contagem dos pontos que sobraram da última avaliação de desempenho foram determinantes para que a FESAP e o STE, ambos afetos à UGT, chegassem a um acordo para a valorização dos trabalhadores com o governo, segundo um comunicado que o Ministério da Presidência enviou este sábado ao DN/Dinheiro Vivo. A Frente Comum, da CGTP, ficou de fora e mantém a greve nacional marcada para 18 de novembro, uma semana antes da votação final global da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Relacionados trabalho. Governo admite testar semana de quatro dias na função pública

manifestação. CGTP exige aumentos de 10% em protesto e com turistas à mistura

nacional. Subsídio de refeição sobe de 4,77 euros para 5,20 euros por dia

Trata-se de um pacto histórico que não existia desde 1999 e será o primeiro de caráter plurianual, isto é, para toda a legislatura, que termina em 2026. «Após um processo negocial intenso e exigente, é definido, pela primeira vez, um mecanismo de atualização salarial anual com um horizonte de quatro anos em articulação com o estabelecimento da revisão da Tabela Remuneratória Única, obedecendo a princípios de valorização das diferentes carreiras», lê-se no documento do Ministério da Presidência a que o DN/DV teve acesso. A assinatura do acordo realiza-se esta segunda-feira, às 15h, no Palácio da Foz, em Lisboa.

Nas últimas semanas, o Ministério da Presidência, que tutela a Administração Pública, teve reuniões suplementares com as estruturas sindicais e houve pontos de aproximação relativamente às reivindicações da FESAP e do STE que permitiram chegar a um entendimento. Para além da subida de 0,43 euros do valor isento de IRS do subsídio de refeição de 4,77 euros para 5,20 euros, em 2023, com efeitos retroativos a outubro deste ano, foram decisivas para a assinatura do acordo a valorização das carreiras de técnico superior e a reformulação da contagem de pontos no âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Assim, e de acordo com o documento que o Ministério da Presidência enviou ao DN/DV, todos os técnicos superiores entre a terceira e a décima quarta posições terão direito, no próximo ano, não apenas ao aumento transversal nominal de 52,11 euros mas também a um salto adicional de um nível na sua carreira, o que corresponde a mais 52,11 euros. Ou seja, em janeiro, vão receber mais 104,22 euros tal como os assistentes técnicos. » Esta medida corresponderá, em 2023, a um aumento médio de 5,6%», segundo o comunicado do Ministério de Mariana Vieira da Silva . Inicialmente, o governo propunha aplicar esta valorização de um salto de um nível na carreira de técnico superior ao longo dos próximos dois anos para as terceira e quarta posições e até 2026 para os patamares superiores.

No âmbito do SIADAP, o governo concretizou outra das medidas reivindicadas pela FESAP e pelo STE. Assim, os pontos para a progressão na carreira que sobraram e que seriam anulados por efeito da subida na posição remuneratória passam a contar já com efeitos no ciclo avaliativo 2021/2022. De igual modo, acelera-se a valorização da categoria de assistente operacional, com início em 2023, através de uma subida de um nível, o que corresponde a mais 52,11 euros para trabalhadores com mais de 15 anos de antiguidade e de um salto de duas posições, ou seja, mais 104,22 euros para quem tem mais de 30 anos de serviço . «Esta medida, conjugada com a valorização remuneratória, representa um aumento médio de 7,5% em 2023», segundo a tutela.

Há outros pontos que não sofreram mudanças como a subida do ordenado mínimo na Função Pública para 761,58 euros, mais 1,58 euros do que no privado, e os aumentos transversais anuais de 52,11 euros, até 2026, para vencimentos brutos mensais até 2600 euros ou de 2% para remunerações superiores, o que dá um acréscimo na folha salarial entre 8% e 2%, garantindo que, no mínimo, todos recebem mais 208 euros nos próximos quatro anos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com