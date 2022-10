Filhos de líder checheno «oferecem» soldados ucranianos ao pai

Entornointeligente.com /

Akhmat, Eli e Adam Kadyrov, de 16, 15 e 14 anos de idade, ofereceram três soldados ucranianos à república da Chechénia, liderada pelo pai – Ramzan Kadyrov -, um dos fortes aliados de Putin. A oferta foi mesmo anunciada pelo líder checheno no seu canal oficial da rede social Telegram, que felicitou os filhos pelo feito, publicando inclusive um vídeo.

Ao que tudo indica, os três militares terão sido neutralizados durante uma «operação especial», segundo o jornal italiano Il Messaggero . O local da alegada captura dos militares não foi revelado em momento algum.

Na mensagem partilhada no Telegram, Kadyrov escreve que falou «com os prisioneiros» e descobriu «que estavam entre os mobilizados. Foram enviados para as trincheiras sem um comandante e agiram cegamente, tomando decisões aleatórias. Segundo o líder checheno, «estes prisioneiros foram atirados para um moedor de carne, simplesmente deixados a morrer». De acordo com Kadyrov, «todos aquele que estavam com eles morreram».

Subscrever In this video from #Grozny , #Chechnya , south #Russia , 16-yo son of Chechnya head Ramzan Kadyrov is «gifting» to his father three Ukrainian POWs captured in #Ukraine .

If this is not a theatre but real life situation, this is modern slavery. pic.twitter.com/npI8yBBEp4

– Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 21, 2022

