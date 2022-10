Esto hará Kim Kardashian cuando muera su madre

Entornointeligente.com /

En el último episodio de la segunda temporada de Las Kardashian, la familia de influencers y empresarias más popular del planeta ha hablado de qué ocurrirá cuando estén en el Más Allá. No tanto por si hay otra vida o algo más de índole religiosa, sino qué ocurrirá aquí, cuando Kim Kardashian y compañía ya no estén. Es decir, lo que han dejado por escrito que quieren que ocurra cuando mueran. Unos testamentos, además, que no tienen desperdicio.

Comenzando, cómo no, por la matriarca. A punto de cumplir los 67 años, Kris Jenner, en un momento dado en el que sus hijas estaban hablando de peticiones que se hacen al final de su vida, ha revelado algo que hasta Kylie definió como «espeluznante» ya que ella prefiere acabar a la antigua usanza: bajo tierra.

«Mi hija Kim le ha pedido a los médicos que le guarden algunos de mis huesos para poder hacerse joyas con ellos», ha revelado Kris, en una idea que no parece que fuera exclusivamente de Kimberly.

«¿Recuerdas cuando querías [que nos quedásemos] tus cenizas, querías que te incineraran y que nos hicieran collares con tus cenizas?», le ha recordado Khloé a su madre. La propia Khloé, por cierto, tiene firmada otra petición, en su caso por si cae enferma y no se vale por sí misma. Y tiene que ver con su belleza.

«A mí, si estoy en coma, van a seguir haciéndome las uñas una vez a la semana. Está en mi testamento», ha explicado, así como que para su familia es normal hablar de la muerte y naturalizarlo para que luego no haya disputas ni provoque malentendidos. De ahí que se hayan planteado comprar un terreno para construir un mausoleo, si bien aquella idea se descartó debido a cuánto se ha expandido la familia hoy por hoy.

Como hay tantos niños pequeños, a los que habría que añadir los que tengan los cuatro hermanastros que tenía de relaciones anteriores Caitlyn Jenner, Kylie ha propuesto decidir ya quiénes formarán parte de ese nicho, algo que al resto les ha parecido mal porque parecería una fiesta VIP entrar en dicho mausoleo.

Además, ninguna quería que ese terreno acabase en manos que pusieran su descanso eterno al servicio del turismo como ocurre con Graceland, donde está enterrado Elvis. «Yo creo que por eso, si nos incineran, será mejor. Polvo al polvo, ya sabéis. Volverte uno con la Tierra», ha finalizado Khloé, si bien parece que es un debate que seguirá abierto en la familia.

