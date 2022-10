«El pueblo no pone y quita gobiernos»; son los empresarios los que arreglan quién, cómo y hasta donde

Entornointeligente.com /

1. Se desplomó la presidenta del Reino Unido y de inmediato nombrarán al sustituto. El llamado pueblo inglés ni sabía de su existencia, tampoco de los chismes de sus reyes y príncipes. Lo único que saben los pueblos es que tienen que trabajar en lo que sea para conseguir un ingreso y asegurar su vida. ¿Quién obligó a la renuncia? Pues simple, como en todos los países: la clase social de los multimillonarios más poderosos que la colocó allí.

2. El Reino Unido tiene alrededor de 68 millones de habitantes, poco más de la mitad de los de México; pero su historia, contraria a México, ha sido de país imperial dominador de más de una decena de países. Junto a los EEUU triunfó en las dos guerras mundiales y no se han separado –sumando a los gobiernos Israel y Arabia Saudita en su política agresiva de dominación mundial. En la segunda mitad del siglo XIX pretendió someter a México.

3. ¿No es acaso una imbecilidad creer que Biden, Trump, Obama, Bush y demás, fueron hechos candidatos por el pueblo norteamericano, fueron electos sin propaganda y compra de votos, que los promotores de invasiones, guerras, venta de armas, no intervinieron directamente y que los legisladores y dirigentes de los dos partidos –el demócrata y republicano- no son representantes de los enormes negocios de ese país?

4. Después de las maravillosas e inolvidables batallas masivas de los cubanos en 1959 y de los nicaragüenses en 1979, en las selvas, las montañas, los campos, en las calles, en las escuelas, no me enterado de otras luchas fuertes triunfantes. Quizá el maldito sistema electoral, y toda su estrategia de mediatización y corrupción, penetró en la cabeza de quienes estaban ya cansados de luchar y no veían resultados concretos.

5. La renuncia de la ministra inglesa demuestra que el llamado pueblo nunca ha tenido que ver en poner y quitar a sus gobiernos, que son los millonarios del poder quienes lo determinan todo. Me preguntaba: ¿Por qué presidentes electos «por el pueblo» como: ¿Madero, ¿Allende, Perón, Morales, y otros más, al ser derrocados, ningún movimiento masivo salió en su defensa? ¿Los eligieron porque el pueblo los quería o porque hubo arreglos y trampas?

6. Por ello tiendo a pensar que «el pueblo» nunca ha tenido que ver con la política y que este trabajo o profesión es uno más que desde hace muchos milenios se convirtió en un poder que le dieron los de abajo, transformándose después en una terrible y brutal dictadura que impuso leyes, constituciones, reglamentos, que dominan todo. Eso lo sabe la derecha, también AMLO: Quién manda es el capital y sus negocios y para derrocar un gobierno se hace desde arriba no desde abajo. (21/X/22)

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com