Courtois: «Una buena victoria contra un rival fuerte»

MADRID — El belga Thibaut Courtois , guardameta del Real Madrid , admitió que en el inicio de la segunda parte cometieron errores ante el Sevilla pero destacó la reacción posterior y los «dos golazos» que dieron el triunfo al líder .

«La primera parte la tuvimos bastante controlada, quizá tuvimos que meter un segundo gol para estar más tranquilos porque son un buen equipo y nos acaban empatando en una jugada en la que tienen fortuna; pero luego nos hemos despertado y metimos dos golazos. Una buena victoria contra un rival fuerte», dijo.

«En la segunda parte no hemos empezado como deberíamos. Perdimos el balón en algunas ocasiones y les dio esperanza, pero con los cambios hemos dado un paso más», añadió.

Courtois resaltó el gran momento de Fede Valverde , autor de nuevo de un gol de bella factura. «En el entreno lo he sufrido muchas veces. Antes de este año le decíamos que tenía que chutar más en los partidos porque es imposible de parar. Me alegro de que lo está haciendo porque tiene un golpeo increíble».

Por último, mostró satisfacción del momento que vivió al dedicar al madridismo su galardón de mejor portero del mundo. «Es muy bonito, es un orgullo haberlo ganado. Como madridista es un momento muy bonito junto con Karim y su Balón de Oro».

