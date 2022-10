Cintia Caballero, la panelista combativa de «Algo Contigo»: «Me gusta defender mis ideas»

Entornointeligente.com /

-Debutaste en marzo como panelista fija de Algo Contigo (Canal 4), ¿qué te dejó la experiencia de estos meses?

-Estoy muy contenta, en especial por el equipo que me integró desde el primer momento. No esperaba ser recibida de esta forma. Siempre que uno se suma a un equipo que ya está instalado es más difícil acoplarse, pero en este caso se dio todo de forma natural.

-¿Te imaginabas formando parte de un programa que habla especialmente sobre la farándula?

-Sí, de hecho una semana antes de sumarme al equipo comenté en una conversación que quería conseguir un trabajo para la tarde, y cuando me preguntaron «¿algo como qué?», enseguida dije que quería algo como Algo Contigo. A la semana me estaban llamando para hacer una suplencia por casos de Covid en el programa, después me comentaron que se venía la licencia maternal de Anahí y me ofrecieron cubrirla, y finalmente las cosas se dieron para seguir adelante. Luciana (González) comentó que no quiso continuar, y me confirmaron que tenían ganas de que yo siguiera. Para mí fue una buena noticia junto al nuevo proyecto de Luciana que decidió dar un paso al costado.

-Estar en este programa también implica hablar de la vida personal de los artistas, ¿cómo te llevás con ese rol?

-Ese punto especialmente lo llevo con mucha responsabilidad.

-¿Tus años de radio te han ayudado a tener cierta preparación para este nuevo rol?

-Hace muchos años que hago radio y eso me permitió conocer previamente a muchos de los que entrevistamos en Algo Contigo. Me han permitido estar al tanto de lo que sucede en la vida y en la carrera de muchos artistas, y llegar al programa con ese conocimiento me dio otra espalda para poder opinar al aire. Al conocer a la mayoría de actores también sé muchos datos sobre las internas. Yo utilizo esa información para hacer preguntas, pero soy respetuosa en el planteo y dejo a la elección del invitado si quieren responder o buscar una salida elegante.

-¿Te servís de tus aptitudes como actriz para componer un personaje de periodista de espectáculos o sentís que sos vos misma?

-Ser actor da herramientas que ayudan a elegir cómo mostrarte, pero hay situaciones en las que amerita mostrarte tal como sos, porque si uno no es auténtico la gente pasa factura y no compra lo que uno le está diciendo.

-¿Sentís que te estás convirtiendo en la panelista picante e incisiva del programa?

-No sé, me dicen que soy picante y que pregunto cosas muy fuertes con cara de póker. Siempre me gustó sorprender con algo que el invitado no espera que le pregunte.

-¿Alguno se enojó?

-Sí, pero nadie con un enojo fuerte con el que se quedaran con rencor. Alguno se incomodó, pero siempre está la forma de la que pueden evitar exponerse de la forma que no quieren. Hay preguntas que pueden ser incómodas pero muchas veces es lo que la gente en la casa quisiera preguntar.

-¿Cómo te llevás con Luis Carballo?

-Es divino y muy generoso. Me integró y me cuidó desde el primer momento. Cuando recién entré, me preguntaba todo en el corte por las dudas para guiarme y ver cómo abordar los temas.

La comunicadora es mamá de Nicole (12 años) y está de novia desde el 2021 con el cantante de tango Santiago Plaz, que se encuentra de gira por EE.UU. Foto: Leo Mainé -¿Cómo es la convivencia con tus compañeras de panel, Giannina Silva y Anahí Lange?

-Yo había trabajado con Giannina cuando hicimos Tu cuna fue un conventillo en el teatro, así que tenía la ventaja de conocer a la integrante más longeva del panel. Con Ani también tenía un vínculo por las diferentes notas que me había hecho por mis obras de teatro. Eso lo hizo todo más fácil.

-¿Te hiciste amigas en el programa?

-«Amistad» es una palabra muy fuerte. Soy una persona de pocos amigos, pero con varios del canal tengo un vínculo que es más que de compañeros de trabajo. Tengo una afinidad y confianza con algunos, a quienes veo más que a mi propia familia. Tengo cercanía especial con las chicas porque estamos juntas en el camarín. En el momento que una se está cambiando es más vulnerable. Una se despoja de la ropa y empieza a contar de la vida.

-¿Las conocés desnudas?

-Por supuesto, también a varios del ámbito teatral. Hay un código en común sobre eso.

-Hay varias discusiones fuertes al aire, en especial con Giannina, ¿cómo las llevás?

-Muy bien. Uno tiene que opinar, pero tiene que ser consiente que uno no tiene la verdad absoluta. Uno puede sostener un argumento sin tener la necesidad de querer hacer cambiar al otro, sino solamente explicar lo que uno piensa. En particular con Giannina, somos personas muy firmes que no dudamos en decir lo que verdaderamente pensamos. Las dos entendemos que estamos defendiendo nuestras ideas y está bueno hacerlo con energía. Nunca hubo necesidad de acordar previamente que cuando debatimos al aire no lo hacemos desde un lugar de agresión, sino de decir opiniones distintas para enriquecer al programa. Al menos así lo vivo yo. Defender tus pensamientos con convicción es un requisito para ser un panelista útil para el programa. Aquel que es maleable no sirve.

-¿Nunca te fuiste con un gusto amargo del programa producto de una discusión?

-No, al contrario. Me encanta debatir con gente que sabe argumentar sus pensamientos. Soy así en la vida. Siempre me gusta defender mis ideas con argumentos, incluso en casa, y después sigo de largo. No pasa de eso.

-¿Y de parte de Giannina nunca sentiste que la discusión permeó en lo personal?

-No, Giannina tiene mucha experiencia y siempre entendió que ambas presentamos puntos de vista diferentes y pese a eso podemos llevarnos muy bien.

-Una de las discusiones más fuertes fue cuando vos criticabas que se modificara el clásico personaje de La Sirenita por una protagonista de la comunidad afro.

-No, en esa oportunidad defendí la creación de nuevas heroínas y nuevos personajes, como Frozen, Moana o La Princesa y el Sapo que tiene a una protagonista de otra raza distinta las clásicas princesas de Disney. Giannina daba como ejemplo lo que percibían los chicos que iban a los parques de Disney, pero nosotros estábamos hablando del impacto a nivel mundial. Le comenté que lamentablemente la mayoría de niños no puede ir a Disney, por lo que ese impacto ese es reducido.

-¿En qué dirías que te diferenciás de Giannina y del resto del panel?

-Somos muy diferentes. Soy muy distinta al medio en el que me estoy metiendo. Soy muy hogareña, muy de entrecasa. Me gusta trabajar en el medio pero la convivencia con ese perfil fuera del trabajo es muy difícil. Cuando asisto a una fiesta soy una persona a la que no le gusta llamar la atención, y muchas veces por trabajar en el medio la gente espera que esté al mando y haga como de anfitriona. Ocurre que cuando yo no estoy trabajando no soy así, sino que soy una persona de bajo perfil. Me gusta más escuchar que ser la que se expresa.

-Yendo a tu plano personal, ¿qué se puede saber sobre tu novio, con el que estás en pareja hace un año?

-Estoy en pareja hace casi un año con Santiago. Él es piloto y cantante de tango. Está de gira, lo cual es un desafío fuerte para nosotros. Es una de las voces que está pisando fuerte y tuvo la oportunidad de hacer gira en Estados Unidos. Viene el mes que viene. Me enorgullece, pero lo extraño mucho.

-¿El hecho de que los dos vengan del rubro artístico ayuda a la relación?

-Puede ser porque para el que está lejos del arte le cuesta entender el trabajo de los artistas y puede pensar que la otra persona está desatendiendo la pareja cuando en realidad está yendo a trabajar. Cuando uno se pone en pareja con un artista tiene que estar dispuesto a entender ese mundo.

LINK ORIGINAL: El País

