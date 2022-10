Carlos Sainz: «Creo que los Red Bull son favoritos en la carrera»

Entornointeligente.com /

El español Carlos Sainz (Ferrari) logró la pole position del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, pero consideró que los favoritos en la carrera de este domingo son Red Bull y el neerlandés Max Verstappen, que saldrá desde la segunda posición por la penalización que debe cumplir el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

«No voy a mentir, creo que los Red Bull son favoritos. Suelen tener mejor ritmo de carrera y normalmente nos alcanzan porque Max hace un buen trabajo y Red Bull tiene un buen coche para el día de carrera, pero haremos todo lo posible para estar por delante mañana e intentar ganar la carrera que será una manera increíble de empezar estas cuatro últimas pruebas del Mundial», dijo Carlos Sainz en la entrevista a pie de pista.

El piloto madrileño recibió el trofeo de la pole position de manos del español Alex Palou , campeón de la IndyCar 2021, que este viernes se estrenó de manera oficial en la Fórmula 1 en la primera sesión de entrenamientos libres, en la que pilotó un McLaren .

«Ha sido una vuelta divertida, muy divertida, pero complicada por las rachas de viento. Cada curva es una aventura con estos coches porque no sabes cuánto agarre vas a tener, cuándo esperar, y he podido hacer una vuelta sin cometer errores para conseguir una pole que no acababa de llegar», señaló sobre el giro que le dio la primera plaza en la parrilla de salida.

Sabía que vendría chicos, lo sabía». Fueron las palabras de Sainz por la radio cuando su equipo le confirmó el resultado. Lo intuía y no falló. Su tiempo, 1:34.356, en la última vuelta le dio la primera posición.

En el nombre del empresario austríaco Dietrich Mateschitz , fundador de Red Bull , cuyo fallecimiento trascendió minutos antes de la calificación, Max Verstappen no pudo asegurarse la primera posición en la salida, pero luchará por la carrera para brindársela.

La noticia triste del día golpeó en el box del campeón del mundo el fin de semana que Red Bull puede certificar, nueve años después, su título de constructores de Fórmula 1 . Sería el mejor homenaje a quien convirtió en un gigante la escudería que ha encumbrado a Max Verstappen en las dos últimas temporadas.

En 2004, Mateschitz , que había patrocinado a la escudería Sauber, fundó su propio equipo tras la compra de la británica Jaguar y alcanzó la cima por primera vez en 2010 con el doble triunfo de constructores y pilotos con el alemán Sebastian Vettel , a los que siguieron otros tres dobletes consecutivos (2011, 2012 y 2013) y los recientes de Verstappen .

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com