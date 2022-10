Cabildo del MAS y convocatoria a diálogo no frenan paro cruceño

Entornointeligente.com /

La concentración de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y funcionarios del Gobierno, además de los intentos de diálogo con el objetivo principal de evitar el paro indefinido en Santa Cruz, no frenaron la medida que comenzó a las cero horas de este sábado. El gobernador Luis Fernando Camacho participó del inicio «simbólico» de la medida desde el Cristo Redentor, mientras que en otros lugares se instalaron puntos de bloqueo, pese a la presencia masiva de policías en el departamento que, incluso, fueron reforzados por uniformados de otros departamentos. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, convocó a una nueva reunión «sin condiciones» para este sábado. «Volvemos a reiterar, estamos aquí en Santa Cruz, en el Diprevcon, para que mañana (por hoy) a las 8:00, atendiendo a esta nota del rector, que se instale una mesa sin condicionamientos», dijo Prada. El gobernador Camacho confirmó que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz asistirá al diálogo y demostrará técnicamente que sí es posible el censo en 2023. Antes había convocado a un encuentro a las 22:00 de ayer, sin embargo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuellar, señaló que la carta de Prada señalaba claramente que el censo sería en abril de 2024, lo que -a su criterio- condicionaba el encuentro. Prada dijo que el Gobierno no tiene ninguna dificultad en que la reunión de hoy sea transmitida por el canal Universitario y tampoco que sea abierto de cara al pueblo. «Hemos conocido la carta enviada por el rector de la UAGRM, señalando que hay la predisposición, pero se señala la abrogación del Decreto Supremo 4760, y consideramos que el diálogo se tiene que iniciar sin condicionamientos», dijo Prada. Agregó que de acuerdo a las conclusiones que se vayan a arribar se podría aprobar «una nueva norma». Prada aprovechó la conferencia para criticar al gobernador Camacho. «Usted, señor Camacho, está llevando a Santa Cruz no sólo a la catástrofe, porque usted vive del conflicto, se alimenta de la confrontación, busca generar popularidad política a costa de perjuicio del pueblo cruceño», dijo Prada al gobernador cruceño, al que describió como «intransigente, que busca sabotear el diálogo».

MAS El cabildo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, convocado por organizaciones sociales y con participación mayoritaria de funcionarios públicos, expresó su rechazo al paro indefinido desde este sábado, se declaró en emergencia y en movilización «permanente» en defensa del Gobierno. Fueron cinco los puntos aprobados durante la concentración, entre ellos, el rechazo al paro indefinido que demanda censo en 2023. Además, se declara en emergencia en lo que percibe como un «intento de desestabilización» del Gobierno nacional. Como segundo punto: «Que el Gobierno nacional garantice, en el marco de la CPE, nuestros derechos al trabajo y la libre circulación de todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país». Otro punto indica que se debe «promover el diálogo en la construcción de un censo con consenso y que los resultados preliminares se apliquen en la redistribución de los recursos en la gestión 2024». Y el último punto declara «estado de emergencia y movilización permanente ante cualquier intento de desestabilización». Esta concentración fue criticada porque denunciaron que cientos de funcionarios fueron obligados a viajar de La Paz a Santa Cruz.

21 de julio de 2021 CENSO 2022 El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, promulgó el Decreto Supremo 4546, en el que declara prioridad nacional realizar el censo el 16 de noviembre de 2002.

14 de julio de 2022 MODIFICAN FECHA Promulgan el Decreto Supremo 4760 que realiza modificaciones al Decreto Supremo 4546, de 21 de julio de 2021, sobre la ejecución del Censo de Población y Vivienda que debía realizarse en noviembre de este año, pero ahora se reprograma para mayo o junio del 2024.

30 de septiembre 2022 CABILDO CRUCEÑO El cabildo en Santa Cruz aprobó la exigencia del censo para 2023 y la amenaza de ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre, si hasta el 21 de ese mismo mes no se atiende su demanda.

