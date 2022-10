Avioneta se estrelló en New Hampshire en EEUU

Entornointeligente.com /

Un pequeño avión se estrelló contra un pequeño edificio de apartamentos cerca de un aeropuerto en el estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, matando a todos a bordo, dijeron funcionarios locales, quienes no pudieron especificar el número.

Parte del edificio de dos pisos en la ciudad de Keene, 110 kilómetros al noroeste de Boston, se incendió, pero ninguno de sus moradores resultó herido.

«No hubo heridos en el edificio multifamiliar. Desafortunadamente, los que estaban en el avión fallecieron», dijeron las autoridades de Keene en Facebook la noche del viernes.

«La FAA (Agencia Federal de Aviación) fue notificada. Se compartirán detalles adicionales a medida que estén disponibles», agregó.

No se sabe en lo inmediato cuántas personas viajaban en el avión, dijo el capitán de la Policía de Keene, Steve Tenney, a NBC10 Boston.

El residente Scott Gauthier dijo que escuchó un ruido fuerte y sintió temblar el edificio.

«Todo el edificio tembló y luego mi madre salió a ver qué estaba pasando y comenzó a gritar: ‘Salgan de la casa’», dijo al mismo canal.

«Para cuando salí, el granero trasero estaba en llamas. Podías sentir las llamas del edificio como si estuvieras parado junto a una hoguera», dijo.

La FAA dijo a CNN que el avión era un Beechcraft Sierra, un pequeño monomotor.

Cortesía AFP

