TikTok se defiende de acusaciones en su contra

TikTok ha desmentido un informe según el cual ByteDance, su empresa matriz china, planeaba utilizar la aplicación para rastrear la ubicación física de al menos dos ciudadanos estadounidenses.

El jueves, Forbes informó de que el departamento de Auditoría Interna y Control de Riesgos de ByteDance, que investiga posibles conductas indebidas de los empleados, planeó en al menos dos casos «recopilar datos de TikTok sobre la ubicación de un ciudadano estadounidense que nunca había tenido una relación laboral con la empresa». Forbes citó «materiales» internos de la compañía que revisó para el informe; la publicación dijo que no estaba revelando «la naturaleza y el propósito de la vigilancia planificada a la que se hace referencia en los materiales con el fin de proteger las fuentes.» El artículo añadía que no estaba claro si ByteDance había recopilado realmente datos sobre los ciudadanos estadounidenses.

En un comunicado, TikTok afirmó que su aplicación «nunca se ha utilizado para ‘apuntar’ a ningún miembro del gobierno de Estados Unidos, activistas, figuras públicas o periodistas, ni les servimos una experiencia de contenido diferente a la de otros usuarios. Nuestro equipo de Auditoría Interna sigue políticas y procesos establecidos para adquirir la información que necesitan para llevar a cabo investigaciones internas sobre violaciones de los códigos de conducta de la empresa, como es habitual en las empresas de nuestro sector. Cualquier uso de los recursos de auditoría interna como el alegado por Forbes sería motivo de despido inmediato del personal de la empresa.»

Según TikTok, Forbes no incluyó la parte de su declaración que «refutaba la viabilidad de su acusación principal»: TikTok no recoge información precisa de localización GPS de los usuarios de Estados Unidos, lo que significa que TikTok no podría vigilar a los usuarios de Estados Unidos de la manera que el artículo sugería.» TikTok sí registra las direcciones IP de los usuarios, pero las direcciones IP no se pueden utilizar para determinar de forma fiable la ubicación de un dispositivo.

«El reportaje de Forbes sobre TikTok sigue careciendo tanto de rigor como de integridad periodística», dijo TikTok en el comunicado.

Al pedírsele una respuesta, el portavoz de Forbes, Bill Hankes, dijo: «Confiamos en nuestra fuente de información y mantenemos nuestro reportaje.» El artículo de Forbes fue escrito por Emily Baker-White, quien reveló en la pieza que anteriormente ocupó «posiciones políticas en Facebook y Spotify.»

TikTok, que cuenta con más de mil millones de usuarios para su aplicación de entretenimiento de video de formato corto, ha sido un fútbol político desde su creación porque es propiedad y está controlada por el gigante chino de Internet ByteDance. La India, por ejemplo, bloqueó en 2020 TikTok y otras aplicaciones chinas en el país.

Alegando motivos de seguridad nacional, Donald Trump, en los últimos meses de su mandato como presidente de Estados Unidos, emitió una orden ejecutiva que amenazaba con prohibir TikTok en el país a menos que ByteDance vendiera una participación mayoritaria en TikTok a inversores estadounidenses. Los tribunales federales de Estados Unidos bloquearon la orden de Trump.

En junio, nueve senadores republicanos reavivaron la preocupación por los vínculos de TikTok con China, enviando al director general de TikTok, Shou Zi Chew, una carta en la que «exigían respuestas sobre el acceso a datos por la puerta trasera de TikTok para Pekín», en referencia al régimen comunista de China. El motivo fue un informe de BuzzFeed News del 17 de junio en el que se afirmaba que los empleados de TikTok en China habían accedido «repetidamente» a los datos de los usuarios con sede en Estados Unidos. Según la respuesta de Chew a los senadores del Partido Republicano, el acceso que TikTok concedió a los empleados en China a los datos de los usuarios estadounidenses es parte de los esfuerzos para cerrar ese acceso, con el objetivo de hacer «un progreso sustantivo hacia el cumplimiento de un acuerdo final con el Gobierno de Estados Unidos que salvaguarde plenamente los datos de los usuarios y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.»

Chew también reiteró la afirmación de TikTok de que «el 100% del tráfico de los usuarios estadounidenses» se dirige ahora a la infraestructura de la nube de Oracle en el país y que TikTok planea finalmente eliminar todos los datos de los usuarios estadounidenses de sus centros de datos de Singapur. Según el plan de seguridad renovado, dijo Chew, TikTok proporcionará a los empleados con sede en China un acceso «muy limitado» a los datos de los usuarios estadounidenses -que no incluirá información privada de los usuarios- «y solo se producirá conforme a los protocolos que se están desarrollando con el Gobierno de Estados Unidos.» Además, TikTok sigue manteniendo que nunca ha compartido datos con el Partido Comunista Chino, y que el gobierno chino no ha hecho ninguna petición de este tipo.

En junio, el presidente Biden revocó oficialmente las órdenes ejecutivas de Trump que buscaban prohibir TikTok y WeChat, al tiempo que iniciaba una investigación sobre las apps que tienen vínculos con «adversarios extranjeros» que pueden suponer riesgos para la seguridad nacional o la privacidad de los datos. TikTok y el gobierno de Biden llegaron a un acuerdo preliminar para resolver los problemas de seguridad nacional, según informó el New York Times el mes pasado. En virtud de ese acuerdo propuesto, TikTok estaría obligada a almacenar los datos de los usuarios estadounidenses solo en Estados Unidos; a conceder a Oracle la supervisión de los algoritmos de contenido de TikTok para detectar posibles interferencias del régimen comunista de China; y a establecer una junta de «expertos en seguridad» que dependa del gobierno estadounidense para supervisar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, según el informe del Times.

TikTok, en una declaración esta semana a Bloomberg, dijo: «Estamos seguros de que estamos en el camino de satisfacer plenamente todas las preocupaciones razonables de seguridad nacional de Estados Unidos.»

ENLACE ORIGINAL: https://variety.com/2022/digital/news/tiktok-denies-forbes-report-bytedance-track-us-citizens-1235410574/

