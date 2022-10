Susalud: divulgar datos de salud de los pacientes es una falta grave

Entornointeligente.com /

Por ese motivo, Susalud exhorta a los directores de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) identificar y sancionar los actos de captación de imágenes (fotografías y vídeos) que se realicen dentro de sus establecimiento s y la difusión de las mismas, así como denunciar estos hechos y a sus responsables. Agregó que, los directores de los establecimientos de salud donde se hubiera cometido la infracción están obligados a accionar la investigación y sanción de los responsables de la falta , sin perjuicio de la intervención que pueda tener el Ministerio Público u otras entidades tales como la Contraloría General de la República, los colegios profesionales o los procuradores públicos del sector correspondiente. Puede leer: Gabriela Sevilla, Clínica Internacional colaborará con las investigaciones en curso Falta grave La divulgación de los datos relacionados a la salud de los pacientes constituye una falta grave, de acuerdo con el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por el Decreto Supremo N°031-2014-SA . En ese sentido, Susalud tiene la facultad de aplicar una sanción administrativa de multa de hasta 300 UI T, equivalente a S/ 1’380,000 (Un millón trescientos ochenta mil Soles). Es pertinente recordar que el profesional de la salud, técnico o auxiliar que proporciona o divulga, por cualquier medio, información relacionada al acto médico en el que participa o del que tiene conocimiento, incurre en responsabilidad civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de los respectivos Códigos de Ética Profesional. Garantías legales La garantía de este derecho tiene su amparo en la Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, así como en la Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a su dignidad, intimidad personal y familiar, así como, guardar la reserva de la información en salud. Puede leer: Susalud recuerda que atención de emergencia no debe condicionarse por ningún motivo De igual forma, la Ley de Protección de Datos Personales regula el adecuado tratamiento de datos personales sensibles, cuya información está relacionada a la salud de las personas, lo cual incluye el diagnóstico, tratamiento y condición médica, estableciendo que estos datos no pueden ser divulgados sin consentimiento previo de su titular. Susalud se mantendrá vigilante en cumplimiento de sus funciones, para promover, proteger y defender los derechos en salud de todo ciudadano residente en el territorio nacional, independiente de su condición de aseguramiento. Canales de denuncia Ante cualquier vulneración de sus derechos en salud, todo ciudadano puede comunicarse con Susalud, las 24 horas y los 365 días del año, a través de sus canales de atención: la línea telefónica gratuita 113 opción 7 . DE la misma manera, las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con la cuenta @SusaludPeru, la App Susalud Contigo o al Asistente Virtual Inteligente AVISusalud en el WhatsApp 960118796. Más en Andina: ?? Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluye que Gabriela Sevilla no estaba embarazada. ?? https://t.co/kghId66pPP pic.twitter.com/PHM8xpYIDr

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 21, 2022 (FIN) NDP/ SMS Publicado: 21/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com