Roberto Marrero renunció a Voluntad Popular

LA PRENSA DE LARA | Agencias.- Roberto Marrero , exjefe de despacho del gobierno interino y ex preso político en el exilio, anunció el jueves su renuncia al partido político opositor Voluntad Popular (VP), una organización que ayudó a fundar hace más de una década.

En una carta divulgada en redes sociales, Marrero explicó que, a su juicio, la tolda naranja no está cumpliendo con la finalidad por la que fue fundada, y responsabilizó a la dirección de la organización de perder la oportunidad de lograr un cambio en Venezuela.

«VP en su dirección política no está cumpliendo el fin por el cual la fundamos, liderar la política para recobrar la democracia. Se dedicaron al G4 tanto que perdieron la iniciativa. Un liderazgo claro como el que tenía la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó se vinieron a menos y la dirección política de Voluntad Popular tiene responsabilidad en esto, incluso el propio Guaidó debe revisarse», señaló en la misiva.

Marrero dijo que tomó la decisión de apartarse de Voluntad Popular luego de una reunión que sostuvieron los líderes de los principales partidos opositores, en Panamá, en la que habrían decidido poner fin al gobierno interino a partir de 2023.

«En esa reunión el debate no fue como salir de Maduro, el debate se centró en buscar las mil y una razones para acabar con el gobierno interino y la AN, como si esa figura constitucional dependiera de un acuerdo de una macolla política y no de un mandato constitucional: art. 233. La naturaleza de esa presidencia encargada es el vacío de poder que generó la no elección presidencial, porque Maduro no hizo elecciones en 2018 y cometió fraude», manifestó.

Lamentó la oportunidad desaprovechada por la oposición en 2015, tras lograr lo que consideró la victoria democrática más importante de lo que va de siglo al obtener la mayoría en el Parlamento Nacional con 112 diputados, así como el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por más de 60 países en 2019.

«Insisto en que tenemos que continuar, no podemos renunciar hasta ver a Venezuela libre. Sin duda debemos replantearnos la lucha, el que se cansa pierde, hoy digo ‘Me cansé de perder’, no puedo seguir viendo cómo en un equipo donde miles de hombres y mujeres dan los mejores años de su vida, con valor y con pasión se pierden oportunidades por un puñado de egos. ¡Hemos perdido una oportunidad única!», agregó.

«Los egos deben dejarse a un lado» El político venezolano también consideró que «los egos deben dejarse de lado y quien no entienda esto, pues se convierte en un problema y debe ser sustituido».

«El anhelo de recobrar la democracia, la esperanza de un país libre, no puede perderse por un puñado de personas que no se ponen de acuerdo, esos líderes que, con intención o no, han perdido la capacidad de unir, de hacer política, de llegar a acuerdos y de cumplir su palabra, no pueden obstaculizar la solución política a esta crisis, el deseo de millones se impondrá», precisó.

También señaló que en su opinión no tiene sentido militar en un partido político cuyas siglas y símbolos están intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia chavista.

«Si afirmamos que en Venezuela gobierna una dictadura, es absurdo o cuando menos poco eficiente enfrentarla con mecanismos democráticos convencionales como un partido político. Mientras estemos en dictadura hay que militar en la unidad y quitarnos la carga ideológica partidista, ya en democracia volveremos a la militancia ideológica» , dijo.

Puntualizó que, a su parecer, la unidad en la cúpula está rota, pero cuando se revisa a nivel de la mayoría de las direcciones nacionales de los partidos, diputados de la Asamblea Nacional, líderes regionales, dirigentes de base y en el pueblo, aseguró que el valor de la unidad sigue vigente.

Fuente informativa: El Nacional .

