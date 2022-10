Rigoberto Urán renovó con EF Education-EasyPost

Entornointeligente.com /

Rigoberto Urán renovó su contrato con el equipo EF Education-EasyPost, anunció este viernes la formación estadounidense, zanjando por el momento los rumores sobre una posible retirada del veterano corredor colombiano.

«EF Education-EasyPost tiene el placer de anunciar que el veterano colombiano ha decidido posponer su retirada y seguir corriendo con el equipo», indicó el EF en un comunicado, aunque sin precisar la duración del nuevo contrato.

He is part of the identity of this team, a leader all our riders can rally behind, an outstanding teammate, and a shining example of what it means to never giving up.

We are excited to announce that Rigoberto Urán is here to stay!

More here: https://t.co/t3bsE4DEVB pic.twitter.com/cJnkFu2gNz

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 21, 2022

«Decidí seguir compitiendo porque me gusta. Siento mucha pasión por lo que hago. Mi vida está en la bicicleta», afirmó Rigo.

El corredor de Urrao, de 35 años, había valorado los últimos meses poner fin a su trayectoria profesional sobre la bicicleta al término del año, pero según indicó su equipo, después de hablarlo con su familia se animó a posponer para más adelante esa decisión.

«Lo más importante es el apoyo familiar. A mí familia le gusta estar aquí en Europa (…) A mí me encanta montar en bicicleta, así que quiero seguir por algunos años más. Logro combinar mi vida en Colombia con el deporte aquí en Europa y tengo el apoyo de mi familia, así que decidí seguir».

Urán, que ha pasado siete temporadas en su actual equipo, afirma que el EF Education-EasyPost «es como una familia». «Me llevo bien con el equipo. Todo el mundo es muy profesional. Es un equipo que te da muchas oportunidades».

Urán ha finalizado en el Top-10 de una de las tres grandes vueltas (Tour, Giro, Vuelta) desde 2012, con la excepción de 2015, contando con una victoria de etapa y un segundo puesto en la general del Tour de Francia, y con dos victorias de etapa y dos segundos cajones en el podio del Giro de Italia. Esta misma temporada logró su primera victoria de etapa en la Vuelta a España, en la que finalizó 9º de la general.

