Recomendaciones para ahorrar energía eléctrica en el hogar

En ese sentido, el ente regulador brinda cinco recomendaciones que permitirá a los usuarios hacer un buen uso de la energía eléctrica en el hogar. 1. Listar los artefactos eléctricos. Es importante conocer los equipos eléctricos que utilizamos en casa y el tiempo de uso, ya que nos permitirá identificar dónde podríamos hacer ajustes para ahorrar, por ejemplo, reducir el tiempo de uso de la terma o ducha eléctrica. 2. Desenchufar aparatos que no se utilicen. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los aparatos enchufados sin ser utilizados representan entre un 5% y 10% del consumo eléctrico mensual. Si al mes se paga 100 soles, se podrían ahorrar hasta 10 soles si desconectamos, por ejemplo, los cargadores sin utilizar, equipos en stand by y estabilizadores de computadoras. También puedes leer: Producción eléctrica en el Perú aumentó 5.2% en setiembre 2022 3. Uso de focos LED. Utiliza focos LED porque, para un mismo nivel de iluminación, consumen hasta nueve veces menos energía que un foco incandescente y hasta la mitad en comparación con los focos ahorradores. Asimismo, los focos LED tienen un mayor tiempo de funcionamiento. 4. Uso de la terma y la ducha eléctrica. Lo recomendable es contar con una terma con temporizador incorporado. En caso no tenga temporizador, lo mejor es encenderla solamente media hora antes de bañarse y mantenerla apagada el resto del tiempo. La ducha eléctrica es también uno de los artefactos que más energía consume en el hogar, por lo que se recomienda tomar duchas cortas. 5. Uso de la refrigeradora. Es necesario regular el termostato de la refrigeradora para ponerlo en la mínima temperatura, y solo abrirla cuando sea necesario. También hay que verificar que los jebes de la puerta se encuentren en buen estado, y no hay que introducir alimentos muy calientes. 6. Revisión de instalaciones internas. Las instalaciones eléctricas internas del hogar pueden tener fallos que den lugar a fugas de energía, por lo cual es recomendable recurrir a un electricista para que las revise, como mínimo cada 2 años. Finalmente, Osinergmin recomienda que, si se van a adquirir artefactos, se verifique previamente la etiqueta de eficiencia del equipo, siendo los artefactos con letras A, B, C los más ahorradores. Más en Andina: Para impulsar la realización del proyecto de represa «La Calzada», se instaló la «Mesa Técnica para abordar la problemática que genera las inundaciones en el ámbito de la cuenca del río La Leche». https://t.co/B08aSNGGYn pic.twitter.com/lnBdUXXZRq

Publicado: 21/10/2022

