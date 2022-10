¿Quién sucederá a Liz Truss como primer ministro del Reino Unido?

Entornointeligente.com /

El Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro dentro de una semana, dijo la líder saliente, Liz Truss, en su discurso de dimisión ante el número 10 de Downing Street el jueves.

El proceso acelerado contrasta con el concurso que catapultó a Truss al sillón, que duró seis semanas en pleno verano.

Esta vez, con los conservadores en lo más bajo de las encuestas y los mercados nerviosos tras semanas de drama por el fracaso de la agenda de política económica de Truss, el partido quiere un nuevo líder lo antes posible y con el menor drama posible.

Graham Brady, el funcionario conservador responsable del proceso, anunció que los candidatos a sustituir a Truss necesitarán obtener al menos 100 nominaciones de los diputados del partido antes de las 14:00 horas locales del lunes.

Si solo uno de los candidatos alcanza ese umbral, se convertirá automáticamente en líder. En caso contrario, el viernes 28 de octubre se cerrará una votación en línea entre los miembros del partido.

El ganador de la contienda será el quinto primer ministro conservador en poco más de seis años, y el tercero en esta legislatura. Pero, ¿quién podría ser el próximo líder? He aquí algunos de los principales candidatos y corredores:

Rishi Sunak

Sunak ha demostrado ser una especie de profeta de la desaparición del Gobierno, ya que muchas de las predicciones que hizo durante el liderazgo de este verano sobre el plan económico de Truss se cumplieron.

El ex ministro de Hacienda advirtió que los recortes fiscales sin financiación de Truss provocarían una corrida de la libra esterlina, un pánico en el mercado de bonos y la preocupación del Fondo Monetario Internacional. Tal vez incluso él se hubiera sorprendido por el ritmo con el que se le dio la razón.

Sunak tiene experiencia en la lucha contra la crisis económica, ya que guió al Reino Unido durante la pandemia de COVID.

Además, fue el más votado por los diputados en la última elección de líderes, superando cómodamente el nuevo umbral con 137 apoyos. Aunque Truss acabó ganando la votación decisiva de los diputados, Sunak solo perdió por poco, con un 43% de los votos.

La confianza que tiene entre los parlamentarios -y la reivindicación que han obtenido sus predicciones- pueden convertirle en el próximo responsable de dirigir el barco.

Penny Mordaunt

La líder de la Cámara de los Comunes puede haber tenido un ensayo general para ser primera ministra esta semana, tras sustituir a la ausente Liz Truss en un debate.

«La primera ministra no está debajo de un escritorio», confirmó Mordaunt el martes, en una actuación que parecía tanto una forma de promocionarse como de ayudar a la primera ministra.

Mordaunt quedó en tercer lugar en la última elección de liderazgo, perdiendo por poco la posibilidad de presentarse ante los diputados. Con 105 votos de los diputados en la última elección, también se espera que supere el umbral de los tritones. Se espera que obtenga buenos resultados entre los miembros del partido, en parte debido a sus credenciales militares. Mordaunt es una reservista de la Royal Navy y ha sido durante un corto periodo de tiempo Secretaria de Estado de Defensa.

Al igual que Sunak, pertenece al ala más moderada del partido. Entre los diputados se llegó a hablar de que ambos formarían un «dream team», aunque todavía no se ha materializado, y no está claro si alguno de ellos aceptaría ser canciller antes que ocupar el primer puesto.

Kemi Badenoch

Badenoch quedó en cuarto lugar en la elección de liderazgo de este verano -obteniendo solo 59 votos de los diputados-, pero los encuestadores la consideraron siempre como la favorita entre los miembros de las bases conservadoras.

Badenoch, una de las diputadas más jóvenes en liza, se ganó rápidamente el apoyo del veterano Tory Michael Gove, que la elogió como el «talento más destacado» del partido.

Badenoch pertenece a la derecha del partido tory, y en su anterior candidatura al liderazgo sugirió que los objetivos climáticos del gobierno podrían resultar demasiado costosos.

Con los votos de Truss de los diputados en juego, Badenoch podría tener alguna posibilidad de superar el umbral y llegar a la votación de los miembros.

Boris Johnson

Múltiples aliados han defendido que Johnson podría ser un candidato de unidad que podría aportar estabilidad al país, a pesar de que dimitió en desgracia hace solo unos meses después de que confluyeran una serie de escándalos que hacían insostenible su posición.

Cuando la CNN le preguntó cómo podían justificar que Johnson se presentara para ser PM de nuevo, un diputado que hizo campaña por Johnson en la campaña de liderazgo de 2019, dijo: «Los socialistas destruirán nuestra economía y si no entienden eso, entonces realmente temo por nuestro futuro».

Otro diputado que apoyó a Johnson en 2019 dijo que era el único candidato que podía ganar cómodamente tanto a los diputados conservadores como a los miembros del Partido Conservador.

Los aliados más cercanos de Johnson dijeron que eran conscientes de que se le estaba presionando activamente en las horas posteriores al discurso de dimisión de Truss, haciéndole ver que representaba la mejor oportunidad de estabilidad del partido a medio plazo.

En su último discurso como primer ministro a las puertas del número 10 de Downing Street, Johnson hizo una de sus características alusiones a la historia antigua. Dijo que «volvería a su arado» como el estadista romano Cincinnatus, sugiriendo una vida más tranquila en los bancos traseros. Pero no fue así como Cincinnatus terminó sus días. Fue llamado a abandonar su arado para volver a Roma para un segundo mandato, esta vez como dictador.

Algunos sospechan que el nuevo umbral de 100 votos es un intento del Partido Conservador de hacer imposible otro mandato de Johnson. Se esperaría que tuviera un gran rendimiento en una votación de los miembros del partido, pero el alto umbral de votos de los diputados significa que es poco probable que se llegue a esa etapa.

Grant Shapps

Es una señal del desorden de los últimos días del gobierno de Truss el hecho de que haya ascendido a Grant Shapps a ministro del Interior, a pesar de no haberle ofrecido ningún tipo de función ministerial cuando asumió el cargo.

Shapps fue secretario de Transportes con Boris Johnson. Se presentó como candidato a sucederle en la anterior elección de liderazgo, solo para retirarse de la carrera tres días después, tras no conseguir los 20 votos necesarios para pasar a la siguiente ronda.

Es probable que el nuevo umbral sea demasiado alto para Shapps, pero sus críticas al gobierno de Truss desde el principio pueden haberle valido el apoyo de más diputados que la última vez.

Otros nombres en la chistera

La dimisión de Suella Braverman como ministra del Interior el miércoles por la noche puede haber sido un precursor de una posible candidatura al liderazgo. La ex fiscal general no se ha postulado antes, pero con su postura de línea dura sobre la inmigración, podría arrastrar al partido más a la derecha.

Tom Tugendhat se ha convertido en el favorito de los miembros de los Tories y del público en general, a pesar de haber quedado solo en quinto lugar en la última elección de liderazgo. Sin haber sido miembro del gabinete antes de esa contienda, Tugendhat se distanció del desorden moral del gobierno de Johnson y prometió un «comienzo limpio» para Gran Bretaña. Tras servir en Irak y Afganistán, Tugendhat fue nombrado ministro de Seguridad por Truss.

Ben Wallace, secretario de Defensa y otro exmilitar, era el candidato ideal para suceder a Johnson en la última contienda por el liderazgo, con excelentes resultados entre los miembros conservadores. Sin embargo, nunca se presentó a esas elecciones, y no está claro si su posición habrá cambiado desde entonces.

La ex primera ministra Theresa May también ha sido presentada como posible candidata de «unidad» para suceder a Truss. May trató de unir las alas enfrentadas del Partido Conservador en torno al Brexit, en una maniobra que acabó por sustituirla por Boris Johnson. Dado que el partido ha sido incapaz de resolver sus disputas esta vez, es posible que pronto haya que hacer otro intento de compromiso.

ENLACE ORIGINAL: https://edition.cnn.com/2022/10/20/uk/liz-truss-possible-successors-intl-gbr/index.html

VEA TAMBIÉN: Dimite primera ministra británica Liz Truss tras semanas de críticas » EntornoInteligente

Entornointeligente.com