Paola Mejía: «Ganar el Franz Tamayo fue la palmada en la espalda»

El galardón que obtuvo la escritora orureña Paola Andrea Mejía Viaña en el XLIX Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo fue «una palmada en la espalda» para afrontar el futuro con más confianza y hacer realidad los proyectos que se ha propuesto materializarlos.

La obra 19 de febrero transportó a Mejía hacia su segundo galardón en su trayectoria como literata, aunque admitió que para alcanzarlo tuvo que «desbloquearse» y dejar que fluya su imaginación.

¿En que se inspiró para escribir el libro?

En un video de la riada de 2002 en La Paz. Esa época era muy chica y vivía en Cochabamba y recordé los hechos con bastante precisión porque había seguido la historia a través de las noticias. Es así que me propuse escribir algo al respecto, pero desde la mirada de una persona que lo haya vivido, en primera persona, que haya estado en la riada y haya sobrevivido. Sin embargo, en mi entorno no había absolutamente nadie que había vivido en primera persona esa horrible experiencia. Entonces, surgió la idea de crear la historia sobre alguien que haya sobrevivido a esa tragedia. Así fue como empecé a crear al personaje principal, quien enfrenta la muerte desde dos perspectivas diferentes: primero el fallecimiento de su madre y después la suya. Es así que emerge 19 de febrero, en el que el personaje enfrenta en la mañana la pérdida de su madre en la riada, y en la tarde, cuando está camino a la funeraria, le pesca el aluvión.

¿Cuánto tiempo le demandó la obra?

Un año entero porque sufrí un «bloqueo», no me salían las palabras. En cierto momento se me hizo muy complicado, sin embargo, después comenzó a fluir hasta que la historia comenzó a tomar forma, la terminé y, posteriormente, la envíe al concurso.

¿Le costó emerger de ese bloqueo?

Sí, fue muy complicado. Yo gané el premio Adela Zamudio en 2017 y a partir de ese entonces ya tenía un severo «bloqueo del escritor», pese a que había hecho una maestría de escritura creativa que demandaba escribir mucho, pero era muy difícil estar concentrada y crear una obra como tal. Por más ejercicio de lectura y escritura que hacía no lograba salir de ese «bloqueo», por más que me haya comido 50 libros en un año no lograba salir de ese trance, que estaba complementado por la procrastinación, del miedo constante de no hacerlo bien, de auto sabotearme y no considerarme lo suficientemente buena para hacerlo.

Considero que el taller de escritura creativa en un club de lectura en La Paz me ayudó bastante para salir de esa etapa crítica. De repente me puse un alto y con todas esas herramientas que fui asimilando me propuse salir adelante, porque sentía la necesidad de escribir la historia, y al final logré plasmar la obra 19 de febrero.

¿Cuántas obras tiene en su haber?

Este libro (19 de febrero) es mi decimotercer cuento, pero ninguno fue publicado, porque en el concurso que gané no imprimieron mi obra. Es así que hasta el día de hoy no publicaron el libro La pintura, con el que conquisté el premio Adela Zamudio en 2017, puesto que la Alcaldía de Cochabamba no lo hizo. Ese aspecto, acompañado del «bloqueo del escritor», me frustró mucho y originó que discurra en que mi trabajo no era lo suficientemente bueno como para publicarlo. Ahora mismo le tengo mucho miedo a la impresión de un libro, porque considero que una obra está sujeta a mucha vulnerabilidad, de muchas críticas, algunas destructivas, y en vez de ayudarme me perjudiquen.

¿Este galardón qué grado de confianza le confiere? El Franz Tamayo se traduce para mí en todo, puesto que fue mi objetivo desde que comencé a escribir, hace una década. Empecé con el concurso Adela Zamudio, en el que me fue muy bien, sin embargo, mis ojos siempre estuvieron puestos en el Franz Tamayo. Ganar el máximo galardón es la palmada en la espalda que necesitaba para salir completamente del «bloqueo del escritor», creer en mí misma y que tengo la capacidad de contar buenas historias.

¿Qué viene ahora? Apunto a publicar la antología de cuentos. A partir de hoy (por ayer) me dedico a realizar el compilado de los textos para poder publicar mis obras, porque merecen ser impresas.

