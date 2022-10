Meneses: «No conozco los sitios avasallados, menos a los que están ahí»

Entornointeligente.com /

La nueva presidenta del Consejo de la Magistratura, Mirtha Meneses Gómez, rechazó ayer que intenten vincularla con presuntos avasalladores de tierras en Cochabamba. «En cuanto a algún tema de que me hubieran vinculado con alguien, yo, sinceramente, le digo: No conozco siquiera las áreas de avasallamiento, menos conozco a quienes son esas personas que están en conflicto», afirmó. Añadió que sólo conoce por la prensa que hay algunos sectores avasallados, pero no sabe dónde. «No tengo la menor idea, es totalmente falso que yo tenga alguna vinculación con alguien que esté relacionado con ese tema», remarcó. Sus declaraciones se dieron después de que a principios de octubre una víctima de avasallamientos en el valle alto dijo que la nueva presidenta del Consejo de la Magistratura tenía contacto con loteadores y que se lo hicieron saber al expresidente Marvin Molina, quien renunció. Meneses rechazó tener alguna vinculación con loteadores, en una entrevista con Los Tiempos, ayer, durante un encuentro de capacitación para los jueces de ejecución penal, realizado en Tiquipaya.

Encuentro con jueces del país La representante del Consejo de la Magistratura, Mirtha Meneses, llegó a Cochabamba para participar en un encuentro de capacitación con todos los jueces de ejecución penal del país.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

