Luis Fonsi no termina de pagar su karma por lo que le hizo a Adamari López

Adamari López y Luis Fonsi 21 de Octubre 2022 · 11:58 hs Luis Fonsi y Adamari López fue una de las parejas más queridas de los noventas, su romance hizo suspirar a más de uno, pero la relación llegó final; pero lo peor vino después pues Adamari contó en sus libros cómo sufrió esta separación.

Lo que causó que Luis Fonsi quedara como el malo de la película, ya que le habría sido infiel a la presentadora, además de que le habría dicho que «no la desea como mujer» por lo que las críticas en aquellos años no se hicieron esperar.

Pero todo volvió a surgir porque Luis Fonsi quiso responder de manera graciosa a un tuit en el que lo comparaban con uno de los personajes de la nueva serie La casa del dragón, con el texto «Como te odio Luis Fonsi» acompañado de la fotografía del actor Fabien Franel, quien interpreta a Cir Criston Cole. Y el cantante de Despacito compartió el tuit y respondió: «Cuando me quito mi armadura soy buena gente» lo cual provocó una decena de respuestas en su contra.

Luis Fonsi quiso hacerse el gracioso y le salió mal Y es que el público no olvida y entre las respuestas que le dieron al cantante, están comentarios como: «Pero carnal, tu dejaste a una persona que estaba pasando por una enfermedad super grave solo porque perdió un seno, persona a la que dijiste que amabas, si eso no te hace mala gente, no sé que lo hace?» «Eres la mama…a Ser Criston Fonsi, hacedor de reyes, abandonador de esposas», «me das asco» entre otros. Demostrando que aún no le perdonan lo que pasó con Adamari López.

Respuesta al tuit de Luis Fonsi

