Loteadores construyen más casas de 4×4 en La Angostura

El asedio a la Hacienda Angostura persiste, mientras las construcciones ilegales avanzan sin tregua. Ayer los loteadores otra vez ingresaron a tierras cultivables para comenzar a levantar casas precarias de cuatro por cuatro. La invasión se registró en horas de la madrugada, de acuerdo a los dueños de la centenaria finca lechera, ubicada en el kilómetro 12 del carretera principal al valle alto. Los predios a los que ingresaron los loteadores se encontraban listos para sembrar, pero debido a que los avasalladores mantienen tapadas tres acequias para captar agua de los canales de riego aún no se había procedido a cultivar forraje para el ganado, explicó una de las propietarias de la granja lechera, Luz Marina Canelas. El cierre de los canales de riego ocasionó la muerte de más de una veintena de ganado lechero y de sus crías por falta de agua para beber y forraje, de acuerdo al testimonio de los afectados. Las propietarios denunciaron que las acequias fueron cerradas para abrir caminos que llevan a las edificaciones precarias y deshabitadas. Esta situación fue denunciada a diferentes instituciones, al igual que las agresiones físicas a trabajadores de la finca. En un recorrido por la zona se constató que los avasalladores construyen muros perimetrales alrededor de los cuartos edificados en predios cuadriculados que no superan los 300 metros. En tanto, en áreas ocupadas ilegalmente, donde se emplazaron las primeras viviendas, se realizan ampliaciones y colocan puertas. Pese a la construcción de cientos de cuartos en predios privados hace más de dos años, aprovechando las restricciones de la pandemia de la Covid-19, a la fecha ninguna autoridad asume acciones. Aunque ambientalistas y legisladores nacionales exigieron, en reiteradas oportunidades, al INRA, a la Gobernación y a la Alcaldía de Arbieto cumplir con sus funciones para evitar la muerte de animales y el avance de asentamientos, los representantes aseguran que no tienen competencia. En pasados días, el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Armando Mita, dijo que como institución encargada del saneamiento de tierras aguardan un fallo del Tribunal Agroambiental para en función a ello actuar. Sin embargo, en junio de este año el INRA socializó la vigencia de medidas precautorias que prohíben construcciones en predios de la hacienda.

Avasallamientos en la serranía El avasallamiento de tierras productivas se extiende al límite entre el municipio de Arbieto y Cochabamba.

Tras la invasión a predios privados de la Hacienda Angostura, los loteadores avanzan hacia Arrumani, una comunidad ubicada al extremo de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, de acuerdo a la denuncia de los pobladores del sector.

Los comunarios de Arrumani alertaron que el «modus operandi» de los loteadores es ingresar a las tierras golpeando a la gente del lugar e incluso usando armas de fuego y explosivos para asentarse a la fuerza.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

