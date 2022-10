Halep: «Hoy comienza el partido más duro de mi vida: luchar por la verdad»

Entornointeligente.com /

La tenista rumana Simona Halep, suspendida provisionalmente por dopaje, aseguró este viernes a través de un comunicado que peleará por «la verdad» y que nunca tomó sustancias prohibidas.

Ganadora de 24 títulos a lo largo de su carrera, Halep dio positivo por Roxadustat, un medicamento contra la anemia que incrementa la producción de eritropoietina y prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. La tenista rumana, se defendió a través e su cuenta oficial de Twitter.

«Hoy comienza el partido más duro de mi vida: luchar por la verdad. Me han notificado que he dado positivo por una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, lo que ha supuesto el mayor shock de mi vida», escribió.

«A lo largo de toda mi carrera, no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez la idea de hacer trampas, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que he sido educada. Ante una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada», añadió.

Por eso, informó, luchará «hasta el final» para demostrar que nunca tomó «a sabiendas» ninguna sustancia prohibida a la vez que declaró tener «fe» en que «tarde o temprano» la verdad saldrá a la luz.

«No se trata de los títulos ni del dinero. Se trata del honor, y de la historia de amor que he desarrollado con el juego del tenis durante los últimos 25 años», concluyó.

Este mismo viernes, la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) informó de la aparición de Roxadustat en la orina de Halep.

El Roxadustat aumenta la producción endógena de eritropoietina y estimula la producción de hemoglobina y glóbulos rojos, por lo que se estima que mejora el rendimiento de los deportistas.

Únete a nuestro canal de Telegram, información sin censura.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com