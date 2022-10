Entornointeligente.com /

Haddad diz que vai melhorar salário de médicos do sistema público, rever 'confisco' de aposentados e que Tarcísio mora em SP há 6 meses Candidato ao governo de São Paulo pelo PT participou de sabatina no SP2 nesta sexta-feira (21). Por g1 SP — São Paulo

21/10/2022 19h50 Atualizado 21/10/2022

1 de 1 Fernando Haddad, candidato ao governo de SP pelo PT, durante entrevista ao SP2 — Foto: Fabio Tito/g1 Fernando Haddad, candidato ao governo de SP pelo PT, durante entrevista ao SP2 — Foto: Fabio Tito/g1

Fernando Haddad , candidato do PT ao governo de São Paulo , participou nesta sexta-feira (21) de sabatina no SP2 . Na entrevista ao vivo, comandada pelo jornalista José Roberto Burnier, ele se comprometeu a melhorar a remuneração dos médicos da saúde pública, disse que irá rever o «confisco» da pensão dos servidores aposentados e ressaltou que seu adversário, Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), se mudou há seis meses para o estado.

«O problema do médico é remuneração. Não está faltando médico, nós estamos formando mais médicos no Brasil. Se você pagar o que o setor privado paga, você vai ter médico. Para você pagar bem, você tem que diminuir o custo por procedimento», afirmou.

No primeiro turno das eleições , Haddad recebeu 8.337.139 de votos (35,70%). Ele disputa o segundo turno com Tarcísio de Freitas, que teve 9.881.995 votos (42,32%).

Confira abaixo trechos da entrevista de Haddad ao SP2 :

Alianças

Fernando Haddad (PT) responde pergunta sobre apoios para o 2º turno

Ao ser questionado sobre como obter apoios a nove dias do segundo turno, Haddad afirmou que todo apoio é «muito importante».

«Eu tenho o apoio do ex-governador Márcio França desde o primeiro turno. Tenho apoio do governador que por mais tempo governou o estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a pessoa mais experiente para falar sobre o estado. Tenho o apoio de oito partidos neste momento , seis no primeiro turno e mais dois, PDT e Solidariedade, no segundo turno. Tenho apoio de todas as centrais sindicais de todo o movimento social, tenho apoio de grande parte do serviço público estadual que foi maltratado durante os últimos quatro anos. Eu acho que o que ganha uma eleição é a melhor proposta. A minha convicção é a de que nós temos o melhor plano de governo. Eu desafio as pessoas a numerar as propostas do meu adversário, Tarcísio de Freitas. Eu não consigo ver nenhuma proposta que dialogue com o povo de São Paulo porque ele mudou para cá há apenas seis meses».

Saúde

Fernando Haddad (PT) responde pergunta sobre saúde

Sobre a melhoria do atendimento da saúde no sistema público, o candidato afirmou que pretende agilizar o tratamento e também melhorar a remuneração dos médicos.

«Quando você tem agilidade no tratamento, o custo por procedimento cai. Você pode remunerar melhor o médico. O problema do médico é remuneração. Não está faltando médico, nós estamos formando mais médicos no Brasil. Se você pagar o que o setor privado paga, você vai ter o médico. Para você pagar bem, você tem que diminuir o custo por procedimento. Se a cirurgia sai cara, você não consegue fazer. Se você aumenta o fluxo de atendimento, você consegue remunerar, porque ele vai fazer mais cirurgias em um dia de trabalho.»

A respeito de infraestrutura em Saúde, o petista disse que irá investir em Hospitais Dia. «Na verdade, o hospital dia é uma coisa relativamente nova, que prosperou muito na Europa e nos Estados Unidos. O que é o Hospital Dia? É um hospital sem a parte da hotelaria. Você não precisa internar a pessoa para ela fazer uma cirurgia de baixa ou média complexidade. Então você tem uma escala de trabalho em que o cirurgião fica no centro cirúrgico e é uma linha de produção. Por exemplo: cirurgia de catarata, fazíamos mil aqui na capital por mês e nós duplicamos, passamos a fazer 2.000 cirurgias por mês nos Hospitais Dia.»

Impostos

Fernando Haddad (PT) responde pergunta sobre impostos e emprego

Sobre eventuais mudanças na carga tributária estadual, o candidato do PT disse que «se São Paulo ficar de braços cruzados diante da guerra fiscal, o Congresso não vai aprovar [uma reforma tributária], porque nós só temos 70 deputados federais no Congresso».

«Nós precisamos de uma reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional para que o imposto seja pago no destino da mercadoria. Eu vou entrar na briga pelas indústrias, eu vou fazer a reforma tributária baixando o ICMS até que o Congresso Nacional aprove a reforma tributária.»

Aposentadoria de servidores

Haddad afirmou que pretende rever a Reforma da Previdência dos servidores paulistas implementada por João Doria (sem partido) e afirmou que o chamado «confisco» sobre aposentados proposto pelo governo Doria é ilegal.

«Doria, por decreto, resolveu cobrar contribuição dos aposentados entre um salário mínimo e o teto da Previdência. Isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Você não pode baixar um decreto, começar a descontar do contracheque de um aposentado que já contribuiu durante 25, durante 30 anos. É uma coisa que não tem nem previsão legal. Isso vai virar um enorme precatório.»

Transportes

Fernando Haddad (PT) responde pergunta sobre transporte

Haddad reafirmou seu compromisso de criar um Bilhete Único Metropolitano, que possibilite ao passageiro integrar tarifas entre cidades paulistas.

«Eu fui subsecretário de Finanças na gestão da Marta [Suplicy, na Prefeitura de SP], e eu participei de dois projetos muito importantes para a cidade, a criação dos CEUS e a criação do Bilhete Único na capital. Não foi fácil. Foram dois anos de trabalho para viabilizar o projeto. Não é fácil você integrar a região metropolitana, mas a tecnologia existe. Ou seja, o governo do estado vai ter que entrar com um subsídio. Hoje você tem uma pessoa que mora na Grande São Paulo e trabalha na capital, chega a gastar R$ 30 por dia. R$ 15 de ida, R$ 15 de volta. Se eu fizer um bilhete de integração válido por quatro horas, ele chega ao trabalho e volta do trabalho com uma passagem. Ao invés de gastar R$ 30, ele vai gastar menos do que isso. E isso vai ajudar muito o próprio comércio, porque é uma forma de aumentar a renda do trabalhador.»

«Se é gratuito, alguém está pagando, não é? Então, provavelmente a prefeitura que está subsidiando o transporte. Se ela já está subsidiando, ela não vai tirar o dinheiro. Ela vai manter o subsídio? O que eu vou permitir é que, ao invés da gratuidade ficar restrita àquele município, ele só via pagar se sair do município», explicou.

