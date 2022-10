Gabriela Sevilla brinda primeras declaraciones a la prensa sobre su desaparición

Entornointeligente.com /

Desde su vivienda, en Surco, la mujer de 30 años insistió en que sí estuvo embarazada, pese a que los informes del Instituto de Medicina Legal y del Hospital Militar señalan todo lo contrario. Antes las consultas de los periodistas, señaló que sí escuchó los latidos de su bebé cuando estaba gestando y atribuye todo lo que pasó (que los médicos nieguen que estuvo embarazada) a «un error». Según dijo, «el médico no terminó de hacer todos los exámenes» y a pesar de que estuvo ocho horas esperando, solo le hicieron una evaluación «por falta de tiempo». «Creo que ha sido un error, el médico no me terminó de hacer todo los exámenes, solo pasé por uno. Ni siquiera me pudieron hacer todos los análisis, pasaron 8 horas, no lo pudieron hacer por falta de tiempo». Puedes leer: Gabriela Sevilla no estaba embarazada: Ministro del Interior confirmó la noticia Sostuvo que el miércoles último salió sola de su casa porque se le había roto la fuente (una señal previa al parto) y que estaba derramando sangre. «Ramiro no estaba en la casa desde el día anterior y mis papás habían salido. Llamé a una amiga y me dijo que la sangre era peligrosa, que debía ir a la clínica». Ante la insistencia de las preguntas, Gabriela Sevilla dijo que está dispuesta a pasar por un examen psicológico y pedirá que reconsideren los exámenes médicos que le hicieron porque «hay un error». «No saben cómo me estoy sintiendo en este momento al ver el cuarto de mi hija vacío, cómo lo hemos armado con tanto cariño», añadió para luego afirmar que mañana sábado deberá rendir su declaración ante la Policía Nacional. Sobre las lesiones que sí presenta en su cuerpo y que consta en el informe del Instituto Médico Legal, la joven indicó que no puede dar declaraciones sobre ello y que siente que (alguien) la ha «drogado con algo». Respecto a este caso, el ministro del Interior, Willy Huerta, manifestó que Sevilla no ha querido colaborar con las investigaciones a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional. Huerta indicó que se evalúa una denuncia contra la mujer que fingió una gestación. «La Policía continúa con las investigaciones para poder esclarecer la situación. La denuncia legal es contra una persona supuestamente embarazada que generó gran preocupación en el gobierno y la ciudadana». Por la mañana el general Manuel Lozada, jefe de la región policial Lima, informó que la mujer fue ubicada a las 5.30 de la madrugada en Villa María del Triunfo , pero la supuesta bebé no se encontraba con ella. «Ella ha aparecido por Villa María del Triunfo sola. Ha ido a la casa de un familiar y ya sus padres la han conducido al Hospital Militar», indicó el policía. De acuerdo con los reportes de la familia, Gabriela Sevilla había desaparecido el miércoles 19, alrededor de las 7 p. m., luego que tomó un taxi para acudir a la clínica a dar a luz. Sin embargo, nunca llegó al establecimiento de salud ubicado en San Borja. Por la tarde, alrededor de las 3 p.m., el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyó que la joven, reportada como desaparecida por unos días hasta su aparición en Villa María del Triunfo, no presenta «signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo «; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes. ?? #FiscalíaInforma El Instituto de Medicina Legal del #MinisterioPúblico concluyó que la joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes. pic.twitter.com/pSEOaO67BL

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 21, 2022 Lo que sí muestra, añade la información, son lesiones traumáticas corporales recientes. Más en Andina: ¡Atención! ?? Divulgar datos de salud de los pacientes es una falta grave, informó @SuSaludPeru https://t.co/ayLYEIuBDR ??Vulneración de este derecho puede ser sancionado con una multa de hasta S/ 1’380,000 pic.twitter.com/tjJIIUyAMW

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 21, 2022 (FIN) RRC Publicado: 21/10/2022

