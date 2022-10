Extrabases de Alfonso Saer 21-10-2022

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA.- ¡Y van 58, gracias a Dios y la Divina Pastora!

Son casi seis décadas nunca interrumpidas, viendo, voceando y escribiendo sobre el deporte que nos sumerge en un mundo excitante. Un nexo umbilical con este Cardenales que nos ha hecho gozar, muchas veces sufrir, pero en todo caso disfrutar de un ambiente único que nos brinda este deporte de multitudes, pasión principal de los venezolanos, savia que corre por las venas de una afición tan especial como la nación que nos alberga. Desde aquel pitcheo inaugural de Ken Sanders el 15 de octubre de 1965 en el vetusto Olímpico, hasta este 22 de octubre del 2022 en el AHG, los careos se cuentan por varios miles. Hemos juntado nuestra juventud briosa, entusiasta, con los años del otoño. Y quien sabe hasta cuándo. Por eso debemos ser reiterativos en el agradecimiento a las fuerzas espirituales que nos cobijan, protegen y estimulan en secreto… MIENTRAS el entusiasmo, las ganas y los recursos físicos y mentales nos acompañen vamos a seguir empeñados en abrir aún más este sendero que nunca nos imaginamos recorrer por tanto tiempo. El nexo entre antaño y hogaño se fortifica. Las gratificaciones de oyentes y lectores son la palanca que nos impulsa a seguir hasta que el cuerpo aguante. Bienvenidos amigos a este promisorio torneo. Un abrazo de quien les agradece su apoyo y aprecio.

LOS equipos se están armando de tal manera que resulta atrevido asignar favoritismos. Si los anuncios se corresponden con la realidad posterior vamos hacia un torneo muy cerrado, con alguna sorpresa en ciernes. Los finalistas del campeonato precedente, Magallanes y Caribes , no solamente cuentan con casi todas las piezas que les dieron los dos puestos primarios, sino que además se han apertrechado de tal forma que se les puede ubicar como seguros candidatos a esa especie de mini campeonato de enero que es el Round Robin. En esa instancia los cinco clasificados tendrán probablemente un rostro diferente, posiblemente positivo por el arribo de refuerzos de descollante categoría. Ya hemos reiterado que muchos grandeligas -o peloteros de alto rango en todo caso- están anunciando su presencia en la justa, bastantes de ellos a partir del quince de noviembre o finales del mismo mes… HAY clubes que necesitan salir de sus rachas adversas. La Guaira tiene 36 años sin levantar el trofeo, y Caracas no canta victoria desde el 2010, rara por demás esa ausencia de lauros para los bandos de la capital del país. Aragua también perdió la brújula ganadora de principios de siglo, y Bravos no ha conquistado su primer gallardete desde que se hizo miembro como Cabimas en 1991, para seguir con la enseña de Pastora, luego con sede en Margarita y temporalmente en Macuto, anunciándose la vuelta a la isla para la 23-24. Zulia está en proceso de rehabilitación y sus directivos mueven el mercado para tratar de mejorar su importación y hacerle cupo a prospectos que han generado los mejores elogios.

CARDENALES es por derecho adquirido un integrante muy probable para el quinteto definitorio. Tuvo cinco finales al hilo y dos títulos seguidos hasta que el año pasado perdió por un tris su acceso a la serie decisiva. Siempre con buen pitcheo, canjes provechosos y una rendidora granja, los alados piensan que tienen como arañar otra vez la bandera triunfadora. Al igual que los rivales restantes se promociona la integración de peloteros de renombre, incluso para hacer creer que el manager Carlos Mendoza tendrá que barajar muy bien sus piezas para darle trabajo a tanta gente que nadie imagina en la banca. Claro que primero hay que verlos en la cueva y luego hacer los cálculos y ajustes respectivos. El arribo de Hernán Pérez y Odúbel Herrera en canjes con los Tigres, fortalecen una alineación que luce muy poderosa si se dan los hechos previstos. Agreguen a Ildemaro Vargas, Jermaine Palacios, Pedro Castellanos, Juniel Querecuto, Jecksson Flores, el muy anunciado César Hernández y -si las circunstancias lo permiten- el destacado Andrés Giménez, que arribó también por cambalache con los Leones. La gerencia cree que Willian Contreras se reportará en diciembre para hacer llave con el ahora titular Alí Sánchez, de rendimiento comprobado detrás del plato. Ah, ya están en casa dos paleadores de cartel como Rangel Ravelo y Kennys Vargas , dos de los importados junto al jardinero Elijah Dunham , quien viene por trecho corto, pero nunca se sabe. Eso sí, falta comprobar cómo se comportará un pitcheo nativo necesitado de nuevas caras que apoyen la ya prolongada tarea de Raúl Rivero, Néstor Molina y Williams Pérez. La camada de brazos jóvenes genera alguna incertidumbre. Hay talento nuevo, pero allí hay que poner el ojo. Por eso se contrató un abridor en el grupo inicial y habrá probablemente otro más adelante en la cuota de extranjeros… LARA jugará mañana contra los Tigres y el domingo enfrentará a los Tiburones, antes de su primera gira que será por tierras zulianas martes y miércoles siguientes… PLAY ball , a jugar pelota, a divertirse en medio de tantos avatares, noticias ingratas y pesares de manifestación diaria. Llegó el beisbol, las mentes descansan, los cuerpos reposan y la alegría regresa. Nos vemos y nos escuchamos.

