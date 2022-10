Estadísticas mundiales alarmantes de mujeres y niñas que no pueden cubrir sus necesidades de higiene íntima

Entornointeligente.com /

Podría costar creer que en pleno siglo XXI millones de mujeres en el mundo sufran desigualdad por el hecho de tener la menstruación. Podría ser complicado pensar que muchas de ellas no tienen acceso a productos de higiene menstrual. Sin embargo, la dura realidad es que esto ocurre.

Por 20minutos

A día de hoy, más de 500 millones de mujeres y niñas en el mundo viven sin tener cubiertas sus necesidades básicas de higiene íntima. Esto es lo que conoceríamos como una ‘brecha menstrual’ que, como el resto de ellas, hay que intentar minimizarla hasta hacerla desaparecer.

Con el fin de concienciar sobre esta situación, Intimina, compañía especializada en productos de salud íntima femenina, ha presentado su proyecto más social, digno de conocer: el documental The Menstrual Gap (La brecha menstrual).

Tal y como explican desde la marca, se trata de un corto documental de 13 minutos de duración en el que se reivindica la desigualdad a la que se ven sometidas las mujeres en muchas zonas del mundo por el hecho de tener la regla y el alto precio que a menudo tienen que pagar para poder sobrellevarlo.

El documental está ambientado en Kenia, donde el dato es impactante, pues el 65% de las mujeres no tienen acceso a productos de higiene menstrual. La razón de ello puede ser porque no se lo puedan permitir o porque desconocen de su existencia. «En un país donde acceder a este tipo de productos es un lujo, muchas chicas se ven obligadas a dejar sus estudios, aceptar matrimonios forzados, e incluso recurrir a la prostitución», explican desde Intimina. «De hecho, el 10% de las chicas adolescentes de este país han mantenido relaciones sexuales para poder conseguir productos para la regla. Además, la falta de estos productos a menudo provoca infecciones o absentismo escolar: las niñas no quieren ir al colegio porque les da vergüenza que los demás sepan que sangran esos días».

The Menstrual Gap tiene lugar en Kibera, uno de los suburbios o ‘slums’ más grandes de Kenia y del mundo. En el documental se puede vivir en primera persona el día a día de Toma, la protagonista del mismo, quien muestra todas las dificultades a las que se enfrentan las adolescentes en su país y en otras muchas partes del mundo por el simple hecho de menstruar. En esta producción, el equipo de Intimina y Save a Girl Save a Generation acompañan a la joven para encontrar juntos «un nuevo camino en busca de una justicia menstrual».

LINK ORIGINAL: La Patilla

