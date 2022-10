Dwayne Johnson cuenta por qué es Black Adam y de su vida de villano en la lucha libre

Entornointeligente.com /

Cuando uno ve una película con Dwayne Johnson , generalmente se sabe el tipo de protagonista que va a ser: un buen tipo musculoso que, debajo del físico envidiable, posee un corazón de oro y que, en un apuro, es más probable que te dé una mano que te derribe a puñetazos.

Pero ese no es el papel que interpreta la omnipresente estrella de acción Johnson, de 50 años, en Black Adam , que se estrenó ayer en Uruguay. En la última entrega de la franquicia cinematográfica basada en los personajes de los cómics de DC (conocido como el Universo Extendido de DC), Johnson es elegido como el personaje principal, un despiadado aventurero con superpoderes que le vienen de la antigüedad.

Usando sus asombrosas habilidades, y escasa preocupación por la vida humana, Black Adam, quien estuvo dormido durante 5.000 años, se propone liberar a su tierra natal ficticia de Kahndaq del régimen criminal que la gobierna. Al hacerlo, se convierte en el salvador de los ciudadanos de Kahndaq mientras atrae la atención no deseada de la Sociedad de la Justicia, incluidos Hawkman ( Aldis Hodge ) y Doctor Fate ( Pierce Brosnan ), quienes no están seguros de poder confiar en Black Adam .

Black Adam es un proyecto que Johnson llevaba años promoviendo y que recuerda a su ascenso como malo en la liga de lucha libre profesional.

Johnson habló más sobre la creación de Black Adam , su aprecio por el personaje desde hace mucho tiempo y sus conexiones con sus días de lucha libre profesional como The Rock .

—Black Adam es un papel que has estado esperando interpretar durante mucho tiempo. ¿Qué era tan importante para ti sobre el personaje?

—Fueron casi 15 años de luchar por esto. Es cierto que crecí siendo un chico de DC. Me gustaba Marvel pero amaba DC. Mi dibujito favorito era Los superamigos. Lo entiendo desde una perspectiva de estudio. Es la apuesta más segura continuar invirtiendo en lo que el mundo conoce. La Liga de la Justicia , Batman , Superman , Wonder Woman , Flash , Aquaman . Lo entiendo. Pero hubo que convencer al estudio para que mirara más allá de la Liga de la Justicia hacia el universo de DC, y hay algunos personajes realmente geniales allí. Solo tienes que darle una oportunidad y confiar en la inversión. Black Adam ha estado en la vuelta por casi 80 años.

—¿Fue un desafío mantener tu idea cuando podrías haber interpretado muchos otros personajes de cómics durante este tiempo?

—Se me acercó, no diré quién, para interpretar superhéroes, que eventualmente fueron para otros actores. Pero siempre sentí en mis entrañas que Black Adam era el personaje para mí. La primera vez que vi un cómic de Black Adam, me intrigó. Había una intensidad en su rostro. Había un poco de rabia en la portada de ese cómic. Ah, y tenía la piel morena como la mía. Eso me intrigó de inmediato. ¿Quién es ese? Quiero ser él.

—¿Era importante para ti poder llevar un personaje de color a la pantalla grande?

—Lo que es fundamental es la inversión en más personajes de superhéroes de color, y Black Adam es uno de ellos. Era extremadamente importante para mí y una de las razones por las que no lo dejaba ir.

—¿Hubo un momento en el que decidiste entre interpretar a Shazam y Black Adam? Sus motivaciones son muy diferentes, por decir lo menos.

—Tenía esa opción cuando comencé a discutir esto con Warner Bros. hace casi 15 años. ¿Te gustaría jugar a Shazam? ¿Te gustaría jugar a Black Adam? Aprecié la mitología detrás de los personajes y su conexión. Pero siempre supe en mi corazón que yo era Black Adam. El guión original que apareció, hace seis o siete años, ambas historias de origen de Shazam y Black Adam se contaban en una película de aproximadamente 100 minutos. Era complicado y no les estaba sirviendo a ambos correctamente. Llamé a la gente que dirigía Warner Bros. en ese momento y les dije que deberíamos separar a estos dos para que pudieran contar sus propias historias de origen, y eso fue lo que hicimos. Lo que prolongó y retrasó el proceso. Funcionó en mi contra en el momento, porque se fueron con ¡Shazam! primero. (se ríe). Dije, está bien, no hay problema.

—Has interpretado personajes heroicos en tus películas. ¿Era un riesgo hacer de Black Adam, cuya moralidad no se define tan fácilmente?

—Adopté todas las características que lo considerarían un supervillano: su violencia, su brutalidad y su filosofía de la justicia. Justicia dura. Es muy económico con sus palabras pero también con sus poderes. No es una matanza. Solo aquellos que, bueno, se lo merecen. Pero nunca lo vi como un riesgo. Una cosa es si es violento y brutal y está lleno de ira. Pero cuando nos tomamos nuestro tiempo para contar su historia de origen y mostrar por qué se volvió así, no es un riesgo.

—Eras un villano como luchador profesional, en una era en la que la liga estaba alentaba hombres despiadados, mujeres sexuadas y lenguaje obsceno. ¿Te ayudó eso en algo con tu interpretación de Black Adam?

—Sí. Incluso en el mundo salvaje e impredecible de la lucha libre profesional, había un gran beneficio en jugar como rudo. Me convertí, en ese momento, en el mejor y más grande rudo que tenía la empresa. Era un momento muy especial en el mundo de la lucha libre profesional. La empresa no cotizaba en bolsa, por lo que pasamos desapercibidos. Y algunas de las cosas, muchas de las cosas, que hicimos, estaríamos en grandes problemas si las hiciéramos hoy. Pero ese tiempo como malo realmente me enseñó que puedes hacer cualquier cosa, siempre y cuando tu razón para serlo sea entendible.

