CRISTALÓGRAFO | DESASTRES GLOBALES SIRVEN DE CATALIZADORES ALMÍCOS   

Por: Manuel Guillermo Ruiz Moreno

Muy Amado SER DE LA LUZ, que las Santísimas Tres Fuerzas Celestiales te llenen de ILUMINACIÓN y alejen, pese a cualquier dificultad, del Inframundo. «Por ello nos van a dar donde nos duele, con sus eventos audio visuales (Netflixenses, Meta y Hollywoodenses, entre otras; adicionales a la Crisis Climática y lo que vamos Creando con todo lo que decimos, pensamos, sentimos y hacemos). Audiovisuales que nos metan un susto con súper petardos y ya. No van a quedar reverberando miles de años, es un rato porque explota y es absorbido por el Campo Cuántico y listo, afirma el Comte. Zaphiel. Van a haber eventos así, a nivel audiovisual. Es tú problema si te da un infarto o vayas en Paz, por los colores de tú Aura y tú Conducta…

En 2008 reventó este pedo económico que acabó del todo (Contrario a los Fondos de Prosperidad sugeridos el mismo año, por el Maestro St. Germain al USA Presidente) y quien no lo vio entonces… un sistema económico planetario con su < dios dinero > que con papelitos pintados seguimos pensando que sin la locura del dinero nos morimos, es que el planeta va a reventar ya. Creado por la raza insensible de los judíos, muy buenos en lo financiero, poniendo en marcha esa bestial locura y que aquí quedáis colgados sin dinero o sin tarjetas (Sin Criptos), por nuestra conciencia tan precaria, tan desconectada, con el velo del olvido puesto y la gente no lo ha visto aún y no hace nada si no hay alicientes que llaman amor o interés.

El Dormido es víctima de los cinco sentidos. Todo lo entretiene. Al preocuparnos por algo es porque nos hace falta pulir ahí todavía. Hay que estar preparados mentalmente más que físicamente, para cuando ocurra el chicharronazo salir corriendo sin traumas, si es que hay tiempo (No hubo en Tejerías, Venezuela) para quien viva en las ciudades. Yo me voy tranquilo, descalzo, me da igual. Es una aventura. Es un trabajo mental. Si nos preocupa algo y no lo solucionamos, hay autoengaño, el pingüineo (vacilación), de mucho hablar y poco ejecutar. Hay que accionar o la incoherencia te revienta. Pregonando Yo Soy, Yo Soy y haces cosas distintas a las que dices que eres; cuando sabes que pasará algo y no te mueves.

Auto engañarnos sería esclavitud, según en nuestra rutina diaria porque no nos damos cuenta (Soñando despiertos). Porque estamos orgullosos de nuestra miseria, sin detectar que estamos sufriendo y así a los de Arriba no les sirve nuestra Vibración. No estamos ideales porque sigues siendo un prostituto existencial, un tibio, un mediocre, un miserable del Falso Despierto que no está haciendo lo correcto.

Tenemos que comportarnos como Monjes Cósmicos, Maestros ya y no dejarnos comprar por los programas de prostitución existencial al servicio de estar con deudas y pagando, trabajando con un horario que te estresa, te complicas, te genera cualquier conducta. A mí nadie me hace algo. Puede intentar hacérmelo alguien sin hacerme vacilar porque nada me afecta, porque no hago nada de la Matrix de Control; porque ni he caído en programas de prostitución.

En un planeta dirigido por una Pandilla X, por el dinero de los terrícolas que ponen en la calle gente con pistolas. ¿En qué planeta estamos por si acaso se desmadran, en una de psicópatas perturbados? La Paz es Mental. La Iluminación es equilibrar masculino y femenino. Saber cuándo y cómo y unificar, fuerza y forma. Poner la otra mejilla se practicó y no funcionó… El listo pasará a ser tonto. El rico a pobre. El guapo a ser feo. La dualidad muy evidente… Prepara el Plan, ten la estrategia ya montada, suficiente gasolina y cuando veas el desastre, marchas a tú casita en un pueblito que haya agua, un río, leña, cinco gallinas, alimentos, clima templado, para jugar como una aventura de Boys Scouts, con menos preocupaciones que en una ciudad grande.

Somos AUDIOVISUALES. Lo que pasa es una cosa y cómo lo interpretaremos y cómo lo veremos, es otra. Nos van a poner imágenes y noticias, no hacen falta que estallen bombas atómicas. Ni que sean de verdad o sean holográficas. Nuestro cerebro reaccionará igual donde estemos. Como en el caso de las Torres Gemelas, donde no entró ningún avión (en el pentágono tampoco)…

Tenemos conciencia planetaria o cósmica inmaterial, tenemos que activar es la Fraternidad y la Humanidad de verdad (Convirtiendo el Cono-Cimiento en Discernimiento para exprimirle la Sabiduría, la Elevación Espiritual o Frecuencial). Nos repartimos los alimentos. Si hay frío, que entren a nuestra casa. Activando la Tribu, activamos toda esa Humanidad que se tiene que activar. Hay quienes gustan de vivir solos, otros en comunidad, hay programas más Cósmicos, Galácticos, Humanos y Angélicos. Eso es lo que va a pasar. Forzarán el Compartir; forzarán la Empatía, el Desapego y la Austeridad, serán forzados para que despertemos (1)». Será el precio que nunca hemos debido pagar. Solo un 4% se abre paso a la 5ta. Dimensión. De 144.000 Niños Nuevos (1+4+4= 9 Kabalístico) habla G. Cardona.

Nota: Son míos los comentarios entre paréntesis. Gracias.

(1) Zaphiel https://www.youtube.com/watch?v=x3-bKz_PtuM

