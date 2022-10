Entornointeligente.com /

Bolsonaro gasta mais de R$ 3 milhões em anúncios nos últimos 3 dias e inunda YouTube com propaganda eleitoral Quantidade de anúncios entre 18 e 20 de outubro equivalem a 74% do total que campanha de Bolsonaro publicou no YouTube desde o início do 2º turno. Nos últimos três dias, campanha de Lula gastou R$ 1,7 milhão com publicidade em vídeo na plataforma. Por Gabriel Croquer e Victor Hugo Silva, g1

21/10/2022 19h06 Atualizado 21/10/2022

1 de 1 Lula e Bolsonaro no debate da Band, no domingo (16) — Foto: MARIANA GREIF/Reuters Lula e Bolsonaro no debate da Band, no domingo (16) — Foto: MARIANA GREIF/Reuters

O YouTube foi inundado com propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Entre os dias 18 e 20 de outubro, ele gastou R$ 3,1 milhões com anúncios políticos em vídeo na plataforma.

A campanha de Bolsonaro fez 415 anúncios desde o início do segundo turno, em 3 de outubro, das quais 309 (74%) nos últimos três dias.

Lula , concorrente de Bolsonaro no segundo turno, gastou R$ 1,7 milhão no mesmo período. Ele tem 432 anúncios no YouTube desde o início do segundo turno, dos quais 197 (46%) foram publicados nos últimos três dias.

Os dados são disponibilizados em uma página do Google sobre campanhas políticas em suas plataformas . As estatísticas são atualizadas em tempo real.

2º turno

No investimento total em vídeo desde o fim do primeiro turno, no dia 2 de outubro, as campanhas estão próximas: Bolsonaro gastou R$ 3.868.500 e Lula, R$ 3.808.000.

Nas redes sociais, usuários comentaram os anúncios de Bolsonaro em vídeo. «20/20: todos os vídeos que rodei hoje no YouTube tinham propaganda do Bolsonaro, sem exceção», escreveu um usuário, em publicação do Twitter.

«Está impossível de assistir o YouTube sem se deparar com uma propaganda do Bolsonaro», escreveu outro.

Política no YouTube

Nesta semana, os dois candidatos conseguiram exposição significativa com transmissões ao vivo no YouTube.

Na terça-feira (18), Lula foi entrevistado no Flow Podcast e acumulou cerca de 1,1 milhão de acessos simultâneos , marca que foi recorde até quinta-feira (20), quando Bolsonaro deu entrevista ao podcast Inteligência Ltda e alcançou 1,7 milhão de espectadores .

Lula X Bolsonaro: veja a posição dos partidos

