Titular del día (No. 12) — ¿Será por eso que los cofres del Estado están tan vacíos?

Titular, fuente Aporrea: (VIDEO) Asamblea Nacional aprueba ley que regula el uso, títulos y efigie del nombre de Simón Bolívar «La intensión es evitar que se irrespete la memoria del Padre de la Patria, como ocurrió el 5 de enero del 2016 cuando la derecha sacó del Parlamento Nacional la imagen de Bolívar.» Bueno … Cuidado … PUNTO 1 Ya que no le creo ni una sola palabra (en su debido contexto) a ningún colaborador del actual jefe de Estado venezolano, ni a los diputados de la actual asamblea nacional, ni a ninguno de los escritores que apoyan al actual jefe de Estado venezolano, ni a ningún medio de comunicación que fuera asociado al actual Estado venezolano (como la fuente original de esa noticia), decidí de buscar para ver hasta qué punto sería verdad que: «La derecha sacó del Parlamento Nacional la imagen de Bolívar.» Esa sería la excusa para inventar y aprobar esa ley, pero, eso supuestamente ocurrió en el 2016, ¡hace seis (6) años! ¿Por qué gastan tanto tiempo y dinero en eso hoy, seis (6) años después? Bueno, ustedes saben que soy muy buen investigador, ¿verdad?, pero, en este caso, buscando en Google y Youtube, y no encontré absolutamente ninguna referencia ni imagen ni video donde se evidencie que: «La derecha sacó del Parlamento Nacional la imagen de Bolívar.» NOTA: Esto sugiere, a primera vista, que la intención de esa ley no fue (ni sería) la que dicen, sino que la verdadera razón tendría algo que ver con algo oculto (probablemente negocios secretos). Creo que sé de qué se trataría, sin embargo, sería demasiado largo explicarlo aquí. Lo que sí les puedo decir de una vez, es que creo que la intención de esa ley tiene 100% que ver con el DINERO, con ese Dios de EEUU que, como tantas otras cosas gringas, hemos copiado y adoptado, particularmente desde el 2013, bajo la fachada de la prosperidad promovida por el actual jefe de Estado venezolano mientras más de 80% de la población vivimos en la miseria, desnutrición crónica, y precariedad. Sí señor … Bueno … Busqué … Y lo que encontré fue lo siguiente:

1- Una noticia en Telesur donde dicen, textualmente: «En un vídeo que circula a través de las redes sociales, se observa el momento en el que Allup ordena retirar de todos los espacios del Parlamento los retratos de Simón Bolívar (a menos que sea el rostro «clásico»).» De hecho, parece que no existen videos al respecto. Tal vez que «la derecha» sí habría quitado algunos de los retratos de Simón Bolívar de las instalaciones de la asamblea nacional de entonces (2016), posiblemente aquellos retratos que no fueran pintados al estilo clásico, pero probablemente no los quitaron todos de todas maneras así como hoy la actual cuestionable asamblea nacional pareciera querer hacernos creer (ver lo que sigue). 2- También encontré el video de cuando Ramos Allup («la derecha») mandó a quitar de los espacios de la asamblea nacional (2016); a) Todos los retratos y fotos de Chávez, b) Todos los retratos y fotos de Maduro, y c) Todos los retratos de Simón Bolívar que no fueran del clásico. Él mismo lo dice claramente en ese video. 3- También encontré este video donde están quitando una imagen de Chávez (2016), pero no encontré ninguno donde quitan algún retrato de Simón Bolívar, nada, nada, nada. Sí alguien encuentra un video al respecto, agradecería que me lo manden, gracias. PUNTO 2 En la noticia del titular de arriba, ellos dicen que: «La intención es evitar que se irrespete la memoria del Padre de la Patria.» Bueno … Tengo algunas preguntas: ¿Quiénes son los que más irrespetan la memoria de Simón Bolívar aquí en Venezuela? ¿La, «derecha»acusada por la actual cuestionable asamblea nacional? ¿O ellos mismos, los cuestionables diputados de la actual cuestionable asamblea nacional y su cuestionable jefe, el actual jefe de Estado venezolano? Para responder a esta pregunta, creo que primero hay que preguntarse: ¿Qué representa Simón Bolívar? No sé qué cosas Simón Bolívar representaría para ellos o para el actual jefe de Estado venezolano, pero para mí, por lo menos en el contexto venezolano, él representaría esencialmente algo así: 1- la libertad (física, mental, y de expresión) 2- la soberanía (territorial, cultural, e intelectual) 3- una sociedad más justa (igualdad, justicia, y menos machismo). ¿Verdad? Pero … Creo que todos podemos estar de acuerdo con que, aquí en Venezuela, bajo el mando del actual jefe de Estado venezolano, y con la complicidad de la actual asamblea nacional (y previamente con la complicidad de la ilegítima asamblea nacional constituyente), para las mayorías: 1- aquí en Venezuela no existe la libertad física; nuestros salarios y pensiones son de menos de $15 al mes, – aquí en Venezuela no existe la libertad mental; todavía pensamos de manera profundamente colonial, seguimos siendo mentalmente esclavizados, por ejemplo, al elevar por encima de los demás a los doctores, licenciados, etc., solo porque son más educados dentro del sistema colonial, no porque serían ni más inteligentes, ni más sabios, ni más buena gente que los demás, – aquí en Venezuela no existe la libertad de expresión, el actual gobierno venezolano sigue cerrando o bloqueando a todos los medios de comunicación que se le oponen, y siguen secuestrando, torturando, y asesinando a oponentes que se atrevieran a denunciarlos públicamente. 2- aquí en Venezuela no existe la soberanía física; este gobierno no ha hecho absolutamente nada efectivo para preservar las zonas en reclamación, de hecho, las ha estado perdiendo a poderes extranjeros (ejemplos, El Esequibo y Citgo), – aquí en Venezuela no existe la soberanía cultural; desde siempre hemos copiado a EEUU, sus deportes, su música, sus expresiones, y cosas así, pero desde el 2013, hemos adoptado su moneda (el dólar USD), hemos copiado sus zonas económicas especiales, y ahora, incluso se está usando (muy mal usado además) el idioma inglés para decir las cosas que se podrían decir perfectamente en español, como restuarant, y services, y delivery, y muchas otras palabras nuevas aquí en Venezuela, todas adoptadas de EEUU, aun aquí en Aporrea (algunos escritores), no sé por qué hacen eso, ¿tal vez para intentar hacerse pasar por inteligentes o increíblemente astutos?, ¿o algo así?, no lo sé, – aquí en Venezuela no existe la soberanía mental; seguimos pensando como colonia, por ejemplo, más y más escucho a las personas decir, sobre la corrupción, sobre las incesantes mentiras de nuestros gobernantes, y sobre los continuados abusos humanos que plagan nuestras sociedad desde el 2013, cosas como, bueno, es que aprendimos a ser así de los españoles, por eso somos así … o sea, la culpa de nuestra decadente condición es del colonizador, no de nosotros … pero, si fuéramos mentalmente soberanos, la culpa sería de nosotros, no del colonizador. 3- aquí en Venezuela no existe ninguna sociedad más justa en términos de la igualdad; por ejemplo, la exclusión de los Pueblos Indígenas sigue igual, entre muchísimas otras desigualdades sociales, como por ejemplo entre quienes pueden y no pueden alimentarse correctamente, entre quienes tienen y no tienen acceso al internet, o a la educación de calidad, a los medicamentos y a los servicios de salud de calidad, etc., etc., etc., o entre quienes pueden y no pueden festejar Navidad , – aquí en Venezuela no existe ninguna sociedad más justa en términos de la justicia; aquí el sistema judicial, desde el 2013, ha retrocedido otra vez a los tiempos coloniales (estamos en eso), donde la justicia se paga con dólares, favores, y contactos, – aquí en Venezuela no existe ninguna sociedad más justa en términos de la reducción del machismo, no señor, de hecho, creo que estamos peor que nunca, especialmente cuando el actual jefe de Estado promueve abiertamente y públicamente la subyugación de la mujer al hombre … ver esta desgracia de video , y no es el único video parecido, hay varios donde le actual jefe de Estado denigra (en mi interpretación) a su propia mujer (¡yo jamás le haría eso a mi esposa, jamás!), pero, ¡cuidado!, para los cómicos que me leen, aunque él tal vez lo habría hecho en broma, lo cual dudo (véanle la cara a la esposa), eso NO SE HACE en una sociedad moderna, y menos todavía en una sociedad que buscaría ser más justa, no señor, ¡jamás! PUNTO 3 Pero … Lo peor de todo este asunto es que la actual asamblea nacional tiene sus prioridades confundidas, muy confundidas, sin embargo, yo creo que probablemente andan confundidos así intencionalmente (como para disimular), ya que probablemente todo ese asunto de prioridades en esa cuestionable asamblea nacional, tendría que ver principalmente con el DINERO y no con el bienestar de nuestra sociedad, el primer DEBER de cualquier asamblea nacional, un deber que obviamente ellos no cumplen. Estoy totalmente convencido que, además, ellos están perfectamente conscientes de eso, o sea, la confusión que obviamente tienen en cuanto a las prioridades del país, no es ningún error, ni tampoco sería debido a la ignorancia, ni a que ellos sufrirían de retraso mental, ni nada al estilo. Se ocupan — deliberadamente — más de preservar lo juguetes y los superficiales adornos de un muerto como Simón Bolívar, en vez de hacer su DEBIDO trabajo de cumplir con sus responsabilidades actuales de garantizar el bienestar social; los salarios, las pensiones, la comida, la nutrición, los medicamentos y los servicios de salud, la luz y el agua potable, un sistema de transporte seguro, instalaciones escolares que tenga agua, luz, computadores, profesores, libros, baños que funcionan, y comedores, o sea, la asamblea nacional está malgastando su tiempo, pero de manera absolutamente frontal y grosera, malgastando el tiempo y el DINERO en asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con el bienestar de nuestra población (¡su DEBER!). Pregunto: ¿A quién carrizo le importa un __________ Simón Bolívar y sus retratos cuando por lo menos 80% de la población andamos desnutridos, descalzos, y mendingando para sobrevivir esclavizados en este país infernal que una vez fue un paraíso terrestre? Ya van más de 7.000.000 de ciudadanos que se han ido de este infierno terrestre, casi 1 de cada 4 ciudadanos, ¿por qué?, bueno, porque, muy sencillamente, esa inútil (en mi apreciación) asamblea nacional, no ha estado haciendo su debido trabajo de, — ¡ANTE TODO! —, proteger los intereses de las población, ¡no sus propios intereses!, ¡ni los intereses del actual jefe de Estado venezolano!, ¡ni los intereses del PSUV! … y por eso precisamente los venezolanos y las venezolanas seguimos yéndonos de este país, y yo también, me voy, mientras esos inútiles y desvergonzados (en mi apreciación) diputados de la inútil (en mi apreciación) asamblea nacional se pelean como niños de preescolar, con los mocos guindado, por las muñecas y los juguetes de un muerto, así lo veo en mi cabeza. CONCLUSIÓN Cada día, después de ver los titulares, tengo ganas de quitarme la cabeza y lanzarla contra una pared llena de clavos. Cada día, la maldad que emane desde Miraflores, desde la asamblea nacional, y desde los medios de comunicación aliados al actual jefe de Estado venezolano, me asombra. Siempre me pregunto, que, si esos inútiles (en mi apreciación) son capaces de malgastar tantos miles de horas y probablemente millones de dólares en adornos para los muertos en vez de en comida y medicamentos para los vivos: ¿Qué más serían capaces de hacer? ¿Será por eso que los cofres del Estado están tan vacíos? [email protected]

