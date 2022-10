SIRESP. Suspeitas de corrupção e abuso de poder investigadas pela PJ

Entornointeligente.com /

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ), num inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) realizou nesta quinta-feira várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, estas últimas na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), na empresa Siresp , S.A. e a mais três empresas, entre as quais a Altice, relacionadas com contratos do SIRESP, a rede de comunicações de emergência do Estado.

Em causa, segundo o comunicado do Ministério Público , estão suspeitas de corrupção, tráfico de influência, recebimento ou oferta indevida de vantagem, participação económica em negócio, abuso de poder e prevaricação , relacionadas com a contratação pela SGMAI de um consultor técnico para o SIRESP com ligações anteriores a uma das maiores empresas fornecedoras daquela rede de comunicações de emergência do Estado.

Conforme o DN tinha noticiado , «para afastar riscos de conflito e interesses», a ex-ministra da Justiça e da Administração Interna, Francisca Van Dunem , entendeu afastar o referido consultor no passado mês de março, depois de lhe terem chegado informações (da anterior presidente da SIRESP, SA, Sandra Perdigão Neves ) sobre alegados favorecimentos do consultor à sua antiga empresa, quando estava a aconselhar o Governo quanto aos requisitos técnicos para o caderno de encargos do concurso, entretanto a decorrer , para o novos fornecedores de serviços do SIRESP.

Subscrever Fonte oficial do Gabinete confirmou na altura ao DN que a governante tinha pedido ao Ministério Público (MP) que averiguasse «se existe algum ilícito criminal na contratação da empresa» que indicou este consultor e que em 2021 fez contratos com o ministério no valor de mais de um milhão de euros.

Conflito de interesses «A principal preocupação do governo é pôr de pé o concurso público, num ambiente em que não subsistam quaisquer conflitos de interesses «, sublinhou Van Dunem, acrescentando que tinha sido ordenada a «substituição de um consultor com ligações passadas a uma das empresas que faz parte do consórcio que garante a operação do sistema».

O consultor em causa é Hélder Santos , um engenheiro de comunicações que foi o representante da Motorola em Portugal de julho de 2013 até abril de 2018 – quando esta já era fornecedora do SIRESP -, ano em que se tornou consultor de «comunicações críticas» no MAI.

Integrava a «Equipa Multidisciplinar de Comunicações Críticas da SGMAI desde 2018 e, além de participar nas atividades relacionados com a rede SIRESP, tem também participação no projeto 112pt».

Segundo fonte oficial do MAI foi a «empresa SKSOFT que indicou o engenheiro Hélder Santos como consultor junto da SGMAI, no âmbito do contrato de prestação de serviços de software em vigor».

Este contrato, de acordo com o site base.gov.pt, que regista os contratos públicos, é de «aquisição de serviços de consultoria na área das comunicações críticas TETRA 2021 a 2023», no valor de 110 mil euros assinado pela SGMAI em 2021. A tecnologia Tetra é a usada na rede SIRESP e é a tecnologia da Motorola.

A SKSOFT, com apenas 5000 euros de capital social e tendo só dois sócios, mãe e filho, assinou em 2021 sete contratos com a SGMAI, no valor de um milhão e 146 mil euros (sem IVA).

Contratos de mais de um milhão Hélder Santos contestou, entretanto, o seu afastamento que considera ilegal, tendo em conta que quando foi contratado o seu curriculum e ligações à MOTOROLA eram públicos.

Exige que lhe seja paga a totalidade do contrato, que só devia vencer em setembro de 2023 e cuja remuneração o MAI terá cessado em abril passado. O processo de contencioso ainda decorre no Centro de Arbitragem Administrativa.

Recorde-se que o afastamento de Hélder Santos foi o culminar de um braço de ferro entre o anterior secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, que tutelava a SGMAI, e a anterior presidente da SIRESP, S.A., com acusações mútuas de favorecimento.

Antero alegava que Sandra Perdigão Neves favorecia nas suas propostas a Altice, a outra grande fornecedora de serviços do SIRESP e sua empresa de origem, onde tinha sido diretora de operações antes de presidente a SIRESP; esta, por sua vez, acusava o governante de favorecer a Motorola.

Apanhada no meio desta «guerra» no curto período em que assumiu a pasta da Administração Interna, Francisca Van Dunem, procuradora-geral adjunta, decidiu por termo à contenta afastando Helder Santos e não renovando a comissão de serviço a Sandra Perdigão Neves .

«Prevê-se a não renovação da comissão de serviço da atual presidente, em face da intenção já anunciada pelo executivo de eliminar todas as situações que favoreçam uma leitura de conflito de interesses , no concurso público a lançar em breve», confirmou na ocasião o MAI.

O concurso público internacional está a decorrer , com um caderno de encargos feito com base na recomendações da ANACOM (Autoridade Nacional para as Comunicações) a quem Van Dunem tinha pedido um parecer.

A tecnologia Motorola foi mantida, mas ficou prevista a sua evolução do Tetra (apenas voz) para novas tecnologias que incluem vídeo e imagens (e que eram umas das reivindicações da anterior presidente da SIRESP, SA).

O Ministro José Luís Carneiro garantiu que o caderno de encargos «integra as recomendações do Tribunal de Contas, da Comissão Técnica Independente dedicada aos incêndios de 2017 e da ANACOM, promovendo as regras da concorrência, da isenção, da imparcialidade e independência na prossecução do interesse público».

O júri do concurso é presidido por Luís Correia , doutorado pelo Instituto Superior Técnico (IST) em engenharia eletrotécnica e consultor para operadoras de comunicações móveis e da ANACOM.

