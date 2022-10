Schmidt garante Neres no clássico e desvaloriza histórico desfavorável com o FC Porto

Entornointeligente.com /

Roger Schmidt fez esta quinta-feira o lançamento do clássico de sexta-feira no Dragão e deixou três ideias-chave: David Neres está recuperado de lesão e pode ser aposta para o onze, a vantagem de três pontos coloca mais pressão no FC Porto e o histórico negativo das águias nos clássicos (há nove jogos em vencer) não interfere na produção da equipa.

Sobre David Neres, que falhou os dois últimos jogos por lesão, o alemão começou por anunciar a sua disponibilidade, deixando em aberto a hipótese de o extremo brasileiro ser titular. «É a primeira vez esta época que temos todos os jogadores disponíveis. Todos podem jogar. O David Neres já treinou com a equipa e esta época já mostrou a sua qualidade. Por isso é de considerar a possibilidade de ser titular. Mas temos outra opções», atirou.

A única dúvida no onze benfiquista parece residir em quem recairá a aposta de Roger Schmidt. Se na inclusão de Neres no ataque, ou no reforço do meio-campo com Aursnes, tal como aconteceu no jogo da Champions com o PSG (1-1), com o médio norueguês a surgir numa linha de três com Florentino e Enzo Férnandez.

Subscrever O treinador germânico admitiu que o Benfica vai entrar em campo numa posição mais confortável do que o rival, e que a vantagem de três pontos atira maior pressão para a equipa de Sérgio Conceição. «É sempre melhor estar três pontos à frente do que atrás. Quando há este confronto direto, em caso de vitória, estamos seis à frente. Vemos isso como uma oportunidade, mas estamos na 10.ª jornada e nem um terço da temporada passou, por isso não é um jogo decisivo. Queremos estar concentrados, mostrar a nossa qualidade, jogar bom futebol e ganhar. Eles jogam em casa, mas o que vai contar são os 90 minutos no campo», frisou.

O histórico e Taremi A história mais recente dos clássicos é claramente favorável aos dragões, que não perderam qualquer jogo contra o rival nas últimas nove partidas. Uma estatística que Roger Schmidt desvalorizou: «Não vamos ganhar ou perder devido ao passado. Há sempre muito interesse nas estatísticas, mas o resultado vai depender unicamente do que se passar em campo. Não interessam as vitórias passadas ou derrotas. Podemos falar do historial, mas para preparar os jogadores é algo que não me importa muito».

A pergunta impunha-se. Irá Taremi, melhor goleador dos dragões esta época (nove golos, cinco deles na I Liga), merecer uma atenção especial? «É sempre o nosso foco respeitar a qualidade do adversário e especialmente dos que podem marcar golos, mas não é algo novo. Já jogámos contra equipas muito boas, também com avançados muito bons. É missão de toda a equipa não lhes dar oportunidades para mostrar as suas armas e não lhes dar espaços. Já mostrámos que o podemos fazer ao mais alto nível esta época», indicou, considerando o FC Porto «uma grande equipa, com muita qualidade individual». «Estão habituados a jogar juntos e com o mesmo treinador há alguns anos, e isso dá-lhes estabilidade no geral. São uma equipa completa», concluiu o alemão.

