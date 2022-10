Ronaldo e Cancelo entre os nomeados a jogador do ano dos Globe Soccer Awards

Entornointeligente.com /

Cristiano Ronaldo e João Cancelo estão nomeados para o prémio de futebolista do ano dos Globe Soccer Awards, enquanto Abel Ferreira, Sérgio Conceição e José Mourinho disputam o galardão de melhor treinador, anunciou esta quinta-feira a organização do evento.

Ronaldo, do Manchester United, e Cancelo, do Manchester City, fazem parte de uma lista de 25 jogadores que vão lutar pelo prémio de melhor jogador em 2022, em que também estão incluídos nomes como o colombiano Luis Díaz (ex-FC Porto e atualmente no Liverpool), o argentino Lionel Messi (Paris Saint-Germain), o francês Mbappé (Paris Saint-Germain) e o brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain).

Haaland, do Manchester City, Harry Kane, do Tottenham, Lewandoswski, do Bayern Munique, Modric, do Real Madrid, e Salah, do Liverpool, também estão entre os nomeados.

Subscrever No prémio de treinador do ano, Abel Ferreira (Palmeiras), Sérgio Conceição (FC Porto) e José Mourinho (Roma) estão na corrida ao galardão, juntamente com Carlo Ancelloti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Klopp (Liverpool), entre outros.

A representação portuguesa continua no prémio de jogador jovem, com Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Rafael Leão (AC Milan) e Francisco Conceição (Ajax) a fazerem parte da lista de candidatos.

O FC Porto aparece entre os nomeados a melhor clube do ano, assim como o seu presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que está na lista ao prémio de melhor dirigente de 2022.

A 13.ª edição dos Globe Soccer Awards vai decorrer em 17 de novembro, no Dubai.

