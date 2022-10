Recuos, demissões e rebeliões: Truss sobrevive a outro dia caótico

Entornointeligente.com /

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, parecia ter sobrevivido só com algumas mossas à troca de palavras com o líder da oposição, Keir Starmer, durante a sessão de perguntas e respostas no Parlamento. Mas esse acabaria por não ser o golpe mais forte desta quarta-feira. A ministra do Interior, Suella Braverman, demitiu-se por uma quebra de segurança – enviou um documento oficial sobre a política migratória a partir de um e-mail privado. Mas, na carta de demissão, deixou também claro ter «preocupações em relação ao rumo do governo». E não é a única.

Relacionados internacional. PM britânica Liz Truss reivindica ser «uma lutadora» para recusar demissão

reino unido. Liz Truss apresenta demissão do cargo de primeira-ministra

reino unido. Partido Trabalhista britânico reconhece situação «é realmente difícil» e promete estabilidade

O dia, que se revelaria caótico, começou com a informação, avançada pelo Mail on Sunday , de que pelo menos 54 deputados conservadores já escreveram uma carta ao líder do Comité 1922 a retirar a confiança à primeira-ministra. Isso representa 15% do total de deputados do partido e seria suficiente para desencadear uma moção de censura, mas durante o primeiro ano de mandato esta regra não se aplica. Contudo, as regras podem ser mudadas, tendo Graham Brady avisado Truss de que se chegar a 50% dos deputados, isso irá acontecer.

Ainda antes de enfrentar as perguntas dos deputados no Parlamento, a primeira-ministra viu um dos seus principais conselheiros, Jason Stein, ser suspenso, por supostamente ter insultado o deputado Sajid Javid. O ex-ministro da Saúde estava inscrito para fazer uma das perguntas durante o debate, mas acabou por não o fazer.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever No Parlamento, Truss ouviu Starmer questionar: «Qual é o sentido de uma primeira-ministra cujas promessas nem duram uma semana?» ou «Por que é que ela ainda está aqui?» No primeiro duelo desde que nomeou um novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, e recuou em quase todos os cortes fiscais anunciados no polémico mini-Orçamento de 23 de setembro, Truss respondeu: «Sou uma lutadora, não uma desistente», depois de voltar a pedir desculpas e de insistir que é uma pessoa «preparada para tomar as decisões difíceis» .

Os ataques do líder da oposição não foram suficientes para derrubar Truss, que até contradisse Hunt – numa aparente demonstração de que ainda terá o controlo. O ministro das Finanças tinha dito, na segunda-feira, que não se comprometia com a subida das pensões – ao valor do indicador mais alto: a média de rendimentos, a inflação (que atingiu os 10,1% em setembro) ou 2,5%. Mas Truss reiterou que mantinha esse compromisso.

Demissão da ministra O pior parecia ter passado, mas o caos continuou, com o gabinete da primeira-ministra a cancelar uma visita de Truss prevista para a tarde, cerca de uma hora depois de a confirmar. Nessa altura, Truss já estaria a lidar com a demissão da ministra do Interior – que bateu o recorde da que menos tempo esteve no cargo: 43 dias. Segundo a Sky News, o documento que Braverman terá enviado envolvia informação sensível, que teria influência nas previsões económicas do Gabinete de Responsabilidade Orçamental.

Os media britânicos suspeitam de que Hunt terá tido mão na demissão, até porque um dos seus aliados, Grant Shapps, ex-ministro dos Transportes, é o novo titular da pasta. Para a oposição, esta demissão é sinal do «caos total» e de que o governo está a «cair aos pedaços».

A saída da ministra já seria um golpe, mas a carta de demissão foi uma facada nas costas de Truss. «O trabalho do governo depende de as pessoas aceitarem a responsabilidade pelos seus erros. Fingir que não cometemos erros, continuar como se ninguém tivesse visto que os cometemos, e esperar que as coisas fiquem bem por magia ,não é política séria. Eu cometi um erro; eu aceito a responsabilidade; eu demito-me», escreveu Braverman.

A ex-ministra admitiu ainda que estes são «tempos tumultuosos», mas questionou o rumo do governo, falando em «promessas-chave que foram quebradas» e «preocupações graves sobre o compromisso do governo em honrar» o que está no manifesto conservador.

Ainda antes do fim do dia, mais dores de cabeça para Truss. Os trabalhistas tinham apresentado uma moção para banir o fracking – o processo de extração de petróleo e gás natural de rocha de xisto. De manhã, a responsável por manter a disciplina de voto entre os conservadores, Wendy Morton, deu ordens para que os deputados votassem contra, alegando que este voto era uma «moção de confiança» ao governo – e os rebeldes seriam expulsos do grupo parlamentar. Mas momentos antes do voto, o secretário de Estado do Clima, Graham Stuart, terá negado que era moção de confiança, gerando confusão.

No final, o Labour perdeu por 326 votos contra 230 (nenhum deles conservador), mas 40 Tories (incluindo a própria Truss) abstiveram-se ou estiveram ausentes. Além disso, a votação ficou marcada por denúncias de bullying e de deputados a serem «fisicamente arrastados» para votar, culminando na demissão de Morton.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com