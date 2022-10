Problemas de saúde mental podem reduzir a produtividade dos trabalhadores em 12 dias por ano

Entornointeligente.com /

A valorização da saúde mental dos trabalhadores é importante para a criação de um ambiente de trabalho saudável. De acordo com o Guia para empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores? , 1,39 milhões de portugueses em idade ativa sofrem de doença mental. Portugal é o quarto país europeu em que se trabalham mais horas (41,7 horas semanais em comparação com as 40,9 horas semanais da média europeia).

Este livro, lançado pela Fundação José Neves, é dirigido a todas as empresas e gestores que queiram melhorar a sua atividade e garantir a saúde mental e bem-estar dos trabalhadores. São disponibilizadas práticas utilizadas por empresas como a Accenture, BIAL, EDP, e outras.

Segundo os dados apresentados neste guia, estima-se que 298 horas de trabalho por ano não apresentam os níveis de produtividade adequados, equivalendo a 12 dias por ano. Apenas 18,2% das empresas portuguesas têm planos para combater o stress laboral, sendo que a média europeia se situa nos 34,6%.

Subscrever Carlos Oliveira, presidente Executivo da Fundação José Neves, refere que «torna-se imperativo que as empresas não só apostem cada vez mais no bem-estar e saúde mental dos trabalhadores, mas que também percebam que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional só traz benefícios: na produtividade, no ambiente de trabalho e nos índices de satisfação gerais dos trabalhadores. «

Algumas práticas para ajudar a mitigar os problemas de saúde mental podem ser criar locais de descanso e lazer para os trabalhadores usufruírem durante as pausas, permitir intervalos de 5 a 15 minutos durante o dia, oferecer 20 minutos de ginástica laboral, fomentar a escuta ativa ou realizar reuniões individualizadas e pontos de situação frequentes para a equipa ou trabalhadores específicos.

