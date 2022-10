Portugal, França e Espanha alcançam acordo sobre interconexões ibéricas

Entornointeligente.com /

Os governos de Portugal, França e Espanha alcançaram esta quinta-feira um acordo para acelerar as interconexões ibéricas, abandonando o projeto existente, destinado apenas ao gás, por um outro que prevê um gasoduto marítimo para transportar também hidrogénio ‘verde’.

«Chegámos a acordo – os três governos – de subsistir o projeto do MindCat por um novo projeto, que se irá chamar um corredor de energia ‘verde’, que irá unir a Península Ibérica a França e, portanto, ao mercado energético europeu, através da alternativa Barcelona e Marselha, criando um ‘pipeline’ [gasoduto] para o hidrogénio ‘verde’ e também, durante a transição, para o gás […] entre Barcelona e Marselha», anunciou o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, na chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas, e após uma reunião entre os três líderes esta manhã.

Falando numa «boa notícia», Pedro Sánchez precisou que o acordo hoje alcançado, após «muitos meses de trabalho intenso entre o governo de França, de Portugal e de Espanha», prevê então que se acelere «o processo de interconexões».

Subscrever E, de acordo com o chefe de Governo espanhol, a ‘luz verde’ foi possível após o preenchimento de «três premissas», sendo elas o facto de, além do gás e do hidrogénio renovável, as interconexões poderem ser também elétricas, estarem alinhadas com a transição ecológica e ainda responderem aos pedidos de solidariedade numa altura em que a União Europeia (UE) teme a falta de gás este inverno.

Pedro Sánchez referiu que, numa reunião à margem da reunião Parceria Euromed (Euro-Mediterrânica), que se realiza a 8 e 9 de dezembro na cidade espanhola de Alicante, os três líderes vão ultimar pormenores como «prazos para os investimentos», a «repartição dos custos» e o «volume de recursos económicos que terão de ser alocados».

«Quero agradecer a abertura do Presidente francês, Emmanuel Macron, e a solidariedade e o trabalho com o primeiro-ministro português, António Costa», adiantou o chefe de Governo espanhol.

O primeiro-ministro português, António Costa, reuniu-se esta manhã em Bruxelas com o seu homólogo espanhol e o Presidente francês para discutir a crise energética, num encontro em que participam também os ministros da tutela dos três países.

No final do encontro, António Costa disse sem precisar estar «muito satisfeito».

Costa saúda «bases de um entendimento» entre Portugal, Espanha e França O primeiro-ministro saudou as «bases de um entendimento sobre interligações energéticas» entre Portugal, Espanha e França, afirmando que o acordo irá contribuir para «pôr fim ao isolamento energético da Península Ibérica».

«Tive hoje uma reunião muito construtiva com o Presidente [francês] Emmanuel Macron e com o primeiro-ministro [espanhol] Pedro Sánchez, em que alcançámos as bases de um entendimento sobre interligações energéticas entre os nossos três países», lê-se numa publicação divulgada na página de António Costa na rede social Twitter.

