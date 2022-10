Porto quer contrair empréstimo de 50 milhões para investimentos de 2023

Entornointeligente.com /

A Câmara do Porto quer contratar um empréstimo bancário de 50 milhões de euros pelo prazo de 15 anos, para cobrir «necessidades de investimento a inscrever no Orçamento Municipal para 2023». O executivo delibera na próxima reunião camarária, na segunda-feira, submeter essa contratualização à Assembleia Municipal (AM).

Entre os investimentos que o executivo de Rui Moreira quer cobrir com essa verba estão as empreitadas de construção de habitação com renda acessível, em Lordelo do Ouro e no Monte Pedral . Para a primeira prevê-se um gasto de 15 milhões, para a segunda de 800 mil euros.

Entre os investimentos mais avultados estão ainda a estabilização da escarpa da Alfândega (1,2 milhões), a antiga estação de recolha STCP, na Rua S. Roque da Lameira (6,6 milhões) e a manutenção preventiva e correctiva de escolas (1,02 milhões), refere um dos anexos da proposta, à qual o PÚBLICO teve acesso. Está ainda previsto usar estes 50 milhões na construção do Feiródromo, em Campanhã , na requalificação do Palácio do Bolhão, na criação do Parque da Ervilha, de um centro de educação ambiental no Covelo e do Biolab na Quinta de Salgueiros, citando apenas mais cinco de uma lista de 101 empreitadas.

O procedimento de contratação de empréstimo teve início a 6 de Setembro, por despacho do vereador Ricardo Valente, que convidou dez instituições financeiras a apresentarem propostas. Seis delas acabaram por fazê-lo.

«Da análise das propostas, resulta como mais favorável para o município a proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), com uma taxa de juro indexada à Euribor a seis meses, acrescida de um spread de 0,48%», clarifica o vereador com os pelouros das Finanças, Actividades Económicas e Fiscalização, além de Economia, Emprego e Empreendedorismo.

Além de passar pelo crivo da AM, este contrato está ainda sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

